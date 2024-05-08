Після шаленого успіху стрічки: як змінилось життя акторів серіалу "Жіночий лікар"

У 2023 році серіал "Жіночий лікар. Нове життя" просто підкорив серця українців. Кіномани з нетерпінням очікували нових серій, а тепер не можуть дочекатись нового сезону, аби зрозуміти, що станеться із їхніми улюбленими героями.

Так само як, імовірно, зміняться долі персонажів "Жіночого лікаря", зазнало змін життя акторів, які зіграли у серіалі. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, як змінились артисти, які втілили головні ролі та що відбувається у їхньому житті поза знімальним майданчиком.

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Як змінились актори "Жіночого лікаря"

Анастасія Цимбалару

Після прем'єри серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару продовжила активно зніматись у кіно та серіалах. Однак її особисте життя зазнало змін. Цимбалару повідомила своїм шанувальникам про важливу подію – її розлучення з чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Пара прожила разом цілих десять років, але тепер вони вирішили йти різними шляхами.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк також знявся у "Жіночому лікарі". Він зіграв роль людини, яка провела тривалий час на фронті та не очікувала повертатися до цивільного життя. Після контузії й лікування герой відчуває відчай, опиняючись на перехресті свого життя, не знаючи, як його подальша доля розвиватиметься. Завдяки новій роботі в лікарні він поступово знаходить себе в цивільному середовищі, де знову почувається корисним і потрібним.

Після виходу першого сезону, актор активно займається волонтерством, знімається у нових фільмах, а також грає у виставах. Цимбалюк будує стосунки з новою дівчиною. Поки що пара не планує весілля, однак вони живуть разом і виглядають щасливими.

Олексій Нагрудний

Олексій зіграв у серіалі негативного персонажа – Юрія Сердюка. Після виходу серіалу він знову взяв на руки немовля, щоправда, цього разу – свого новонародженого сина.

Взимку дружина актора оголосила радісну новину про народження другого сина, якому дали ім'я Євген.

Зіркова родина також має ще одного 15-річного сина Олександра. Тому зараз Олексій поєднує роботу із батьківськими обов'язками.

Відомо, що глядачам зовсім скоро варто очікувати продовження серіалу. Перший сезон залишив після себе дуже багато запитань. Конкретних дат кінотворці поки не афішують, тому поки що усе залишається в інтризі.