Де зараз акторка Анастасія Шульга, яка знімалась у кліпі "Океану Ельзи"

Українська акторка Анастасія Шульга була зіркою серіалів у 2020-х. Її пам'ятають за ролі в "Бідній Саші", "Дільничному з ДВРЗ" та багатьох інших стрічках.

З початку повномасштабного вторгнення Анастасія Шульга не так часто з'являлася на екранах, як раніше. Кіно 24 розповість більше про акторку й де вона зараз.

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Що відомо про Анастасію Шульгу

Анастасія Шульга народилась у Києві, зараз їй 27 років. У дитинстві вона займалась хореографією, а після завершення школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчалась за спеціальністю "диктор і ведучий телепрограм".

Анастасія Шульга почала зніматися в кіно з 16 років. Її дебютом став телесеріал "Страх у твоєму домі". Згодом вона з'явилась у фільмах "Улюблена вчителька". А у 2018 році отримала головну роль Мар'яни в серіалі "Дівчатка мої".

Також Шульгу знають за ролями у серіалах "Не відпускай", "Київська зірка", "Дільничний з ДВРЗ", "Бідна Саша". До того акторка постала у кліпі "Сонце" гурту "Океан Ельзи".

"Океан Ельзи" – "Сонце": дивіться відео онлайн

Де зараз Анастасія Шульга

Під час повномасштабного вторгнення Анастасія Шульга знялась у фільмі "Фугаси" (Landmines).

Важлива, необхідна і така прекрасна робота, яка подорожує фестивалями й розповідає світові, що відбувається з нашим людьми в Україні під час цієї клятої війни,

– коментувала акторка.

Шульга також розповідала, що її вітчим захищає Україну. Коли акторка відкрила збір на авто для його підрозділу, стикнулась з шахраями. Однак придбати машину все-таки вдалося.

Зараз Анастасія Шульга перебуває в Києві, вона доволі активно веде інстаграм-блог, де розповідає про своє життя, вподобання та улюблені книжки. В описі її профілю зазначено, що вона є амбасадоркою ментального проєкту Sacrum та співвласницею агенції з графічного дизайну. Також у листопаді 2024 Шульга знялась у ролику для "Укрзалізниці".