Зникла з кіно і збиралась у ЗСУ: де зараз зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна – акторка, яка здобула шалену популярність завдяки серіалу "Кріпосна", де зіграла роль Наталі Дорошенко. Зараз українська зірка кіно рідше з'являється у фільмах та зізнається, що переживає дуже важкий період в житті

Дізнайтесь, де зараз та чим займається українська акторка, яку важку втрату пережила нещодавно та про яке бажання заявила на початку великої війни в Україні.

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Анна Сагайдачна – відома українська акторка: де зараз зірка

Акторка стала популярною завдяки культовому українському серіалу "Кріпосна", де зіграла роль панночки Наталі Дорошенко. У крайньому сезоні ролі Анни зазнала кардинальних змін, утім, вона чудово впоралась з обома персонажами.

Після початку повномасштабного вторгнення Анна Сагайдачна залишилась в Україні. Вона повідомляла, що на два місяці виїхала з сім'єю до батьків за місто в Черкаську область, а потім повернулася до Києва. Хоча у неї була можливість виїхати за кордон, вона вирішила залишитися. Також зазначила, що якби не чотирирічний син Тимур, то не їхала б зі столиці взагалі.

Акторка навіть задумалась над тим, аби залишити професію, сім'ю, мирне життя та піти у ЗСУ, адже не розуміла, як ще можна бути корисною. Анна радилась зі своєю близькою подругою, яка зараз служить у війську.

Подзвонила подрузі, Шурі, яка в ЗСУ. Питаю: "Шура, що робити, може, давай я в ЗСУ? Куди мені йти, де навчатись стріляти, що робити?",

– написала жінка в соцмережах.

Утім, акторка таки не зважилась піти на фронт, оскільки вона – мама маленького синочка, який потребує її опіки.

Тому зараз Анна волонтерить та усіляко допомагає людям, які цього потребують. На початку війни Сагайдачна зосередила свою допомогу на переселенцях, а згодом приєдналася до ініціативи, яка отримує криптовалютні пожертви з-за кордону. Цій організації було необхідно залучити відомих осіб для привертання уваги до проблем війни в Україні.

Нещодавно Анна Сагайдачна втратила близьку людину на війні. У бою за Україну загинув дядько акторки. На своїй сторінці в інстаграмі вона поділилася трьома фотографіями та зазначила, що різниця між ними менш як три місяці.

Анна Сагайдачна зникла з кіно

Акторка давно не з'являлась у фільмах чи серіалах, однак вона тішить своїх прихильників різними фотосесіями та красивими світлинами.

Зізнається, що обожнює експериментувати з образами й приміряти нові для себе ролі. Дехто захоплюється зовнішністю акторки, а дехто – критикує через те, що її фотосесії занадто відверті. Ось що пишуть люди:

"Я Вас люблю в будь-якому образі, просто у Вас дуже ніжна і благородна зовнішність, тому контраст не всі сприймають, але хіба ж Ви маєте звітувати перед кимось про те, що робите? Ви – завжди прекрасна!"

"Наталі – така благородна і красива в серіалі "Кріпосна", а тут Ви – незвична, яскрава, як вогонь!"

"Молодець, круто! Все в житті треба спробувати! Я проти людей, які тільки ставлять палки в колеса!"

Анна Сагайдачна – мама та дружина: чим зараз займається акторка

Зараз акторка перебуває у другому шлюбі з кінопродюсером Євгеном Третяком та виховує чотирирічного сина Тимура. Вона чудово справляється не лише з ролями на знімальному майданчику, а й вдома, де є мамою та дружиною. Анна часто ділиться світлинами та відео зі своїм синочком.

А також займається саморозвитком та приділяє час танцям і спорту. Однак про особисте у своєму інстаграмі акторка згадує вкрай рідко.