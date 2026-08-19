Куди зник Дмитро Лаленков із "Лесі+Роми" та що з ним зараз: Ірма Вітовська розкрила правду

Колись Дмитро Лаленков був одним із тих акторів, яких упізнавали з першої секунди. Після популярності "Лесі+Роми" він не зник буквально, але з українських екранів поступово випав – настільки, що питання "а де він зараз?" цілком закономірне.

В інтерв’ю Аліні Доротюк, його екранна партнерка Ірма Вітовська розповіла, що з Дмитро Лаленковим сьогодні вони спілкуються доволі рідко. За її словами, їхній контакт радше "пунктирний" – можуть не говорити навіть протягом року, а спільних проєктів давно не було.



"Леся+Рома" / Скріншот з відео



Акторка переконана, що Дмитро натой час був справді дуже хорошим актором, сильним. На майданчику вони дуже добре спілкувались, але за межами вони не були близькими друзями.

А щодо повернення Лаленкова на екран акторка побажала йому "нового творчого життя". І, схоже, це той випадок, коли продовження історії поки що залежить не від сценаристів, а від самого актора.

Також акторка розповіла, що стежить за тим, як змінювалися погляди Лаленкова. І запевняє: нині він на боці України.

Де зараз актор Дмитро Лаленков з "Лесі+Роми"

Останніми роками Лаленков справді рідко з'являється у кіно та театрі. Актор родом із Луганська, а свого часу його публічні висловлювання щодо Росії, "братніх народів" та релігії викликали чимало запитань.

Зокрема, 2021 року він з'явився у проєкті Оксани Марченко, де говорив про особисте життя. Раніше актор також висловлювався за потепління відносин між Україною та Росією та прихильно ставився до УПЦ Московського патріархату.

Після початку повномасштабного вторгнення його риторика змінилася. Лаленков долучався до волонтерської діяльності та почав публічно реагувати на події війни.

Сьогодні в його соцмережах переважають дописи про війну, російські обстріли, політику, релігію та Донбас. Тобто від колишнього Роми, якого ми пам'ятаємо переважно за телевізійними жартами та сімейними перипетіями, залишився зовсім інший публічний образ.

Вітовська каже, що не збирається судити колегу лише за його минулими поглядами. Для неї важливо, яку позицію людина займає зараз.

До речі, нещодавно Ірма Вітовська розповіла і про свого 15-річного сина Ореста.



