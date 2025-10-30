Де зараз і як змінилась Кайдашиха з культового українського серіалу "Спіймати Кайдаша"
- Ірина Мак залишилася в Україні після початку великої війни та працює в Київському театрі драми та комедії.
- Вона знялася у фільмі "Носоріг" і серіалах "Я – Надія", "Бідна Саша", а також бере участь у театральних постановках.
Справжні прихильники українського серіалу "Спіймати Кайдаша" точно пам'ятають фразу "Аямать". Її часто використовувала одна з головних акторок серіалу – Ірина Мак, яка втілила образ сварливої Кайдашихи.
І хоча на рахунку артистки є чимало інших ролей, саме ця стала однією з найяскравіших. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Ірина Мак і як вона змінилася.
Де зараз Ірина Мак?
Ірина Мак не так часто ділиться подробицями свого особистого життя в соцмережах. Зрідка можна побачити світлини та відео в її інстаграмі, де акторка ділиться спогадами та моментами зі своєї кар'єри.
Відомо, що після початку великої війни в Україні вона залишилася в країні та не виїжджала за кордон. Ірина взяла участь у серіалі "Я – Надія", а також продовжила активно працювати в Київському театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра.
До речі, у цьому театрі акторка служить вже понад 20 років. Після початку повномасштабної війни покази вистав тимчасово призупинили, однак згодом роботу відновили.
У яких кінопроєктах можна побачити Ірину Мак?
Окрім яскравої ролі у серіалі "Спіймати Кайдаша", Ірина Мак знялася у багатьох інших кінопроєктах. Серед них – фільм "Носоріг", серіали "Я – Надія", "Бідна Саша" та інші.
Акторка також активно працює на театральній сцені. Вона бере участь у низці постановок Київського театру драми та комедії на Лівому березі Дніпра, зокрема:
- "Безприданниця. Версія" за п'єсою Олександра Островського.
- "Гарантія 2 роки" за п'єсою "Людяна людина" Сіррку Пелтоли.
- "Дім" Ніколи МакКартні.
- "Батько" за п'єсою Флоріана Зеллера.