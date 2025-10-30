Где сейчас и как изменилась Кайдашиха из культового украинского сериала "Поймать Кайдаша"

Настоящие поклонники украинского сериала "Поймать Кайдаша" точно помнят фразу "Аямать". Ее часто использовала одна из главных актрис сериала Ирина Мак, которая воплотила образ сварливой Кайдашихи.

И хотя на счету артистки есть немало других ролей, именно эта стала одной из самых ярких. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Ирина Мак и как она изменилась.

Где сейчас Ирина Мак?

Ирина Мак не так часто делится подробностями своей личной жизни в соцсетях. Изредка можно увидеть фотографии и видео в ее инстаграме, где актриса делится воспоминаниями и моментами из своей карьеры.

Известно, что после начала большой войны в Украине она осталась в стране и не выезжала за границу. Ирина приняла участие в сериале "Я – Надежда", а также продолжила активно работать в Киевском театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

Кстати, в этом театре актриса служит уже более 20 лет. После начала полномасштабной войны показы спектаклей временно приостановили, однако впоследствии работу возобновили.

В каких кинопроектах можно увидеть Ирину Мак?

Кроме яркой роли в сериале "Поймать Кайдаша", Ирина Мак снялась во многих других кинопроектах. Среди них – фильм "Носорог", сериалы "Я – Надежда", "Бедная Саша" и другие.

Актриса также активно работает на театральной сцене. Она участвует в ряде постановок Киевского театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра, в частности: