Вона була продажною Тамарою у серіалі "Реванш": де зараз Ірина Островська

Ірина Островська – українська акторка театру та кіно, яку глядачі могли побачити у кінострічках "Як там Катя" та "Зломовчання". Втім, нової хвилі популярності зірці принесла участь у серіалі "Реванш", який заполонив серця українців.

Вона зіграла роль Тамари, членкині ради директорів компанії Clear all та мами підступної Марини. Про те, де зараз Ірина Островська – розповідає 24 канал.

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Де зараз Ірина Островська

Наприкінці жовтня цього року відбулася прем'єра серіалу "Реванш", який розповідає про зради, шлях до своїх мрій та боротьбу за справедливість. У стрічці Ірина постала в образі неоднозначного персонажа Тамари, економістки та матері лицемірної Марини, яка готова на все заради власної вигоди. За словами акторки, вона намагалася зрозуміти дії свого персонажа, щоб краще увійти в роль. Так, Тамара підтримує власну доньку, попри ті жахливі вчинки, що зробила дівчина.

Однак Островській подобається героїня, яку вона зіграла, за розум та виваженість дій і думок. Ірина переконана, що цей персонаж може викликати як захват, так і ненависть. Глядачі хоч і не розумітимуть Тамару в певні моменти, але будуть її жаліти через проблеми й труднощі, з якими вона зіткнеться.

Крім "Реваншу", Ірина також виконала головну роль у фільмі "Дім за склом", прем'єра якого відбудеться у лютому 2025 року. Втім, стрічку вже презентували на Одеському міжнародному кінофестивалі в липні цього року. За сюжетом драми, перспективна архітекторка Вікторія розпочинає розслідування справи зникнення своєї доньки після вечірки. Дівчину звинувачують у торгівлі наркотиками, тому головна героїня має не тільки знайти свою дитину, але й довести її непричетність, щоб не втратити власну репутацію.

Знімання стрічки проходили до початку повномасштабного вторгнення. За словами Островської, вона задоволена роботою та результатом.

Зараз я дивлюсь на ці кадри, розуміючи, що сталось після того, та думаю: "Господи, це треба було дожити до того моменту, коли ми взагалі перестали говорити російською в кадрі". Я дуже сподіваюсь, що ми більше ніколи не почуємо цю мову в Україні та не побачимо більше російських акторів у кадрі,

– поділилася Ірина під час Одеського міжнародного кінофестивалю.

Днями акторка вирушила до Лондона з нагоди показу "Дому за склом" на International Film Festival Women and the World. Професіоналізм, щирість та відданість справі Островської вже оцінили навіть за кордоном.

Тож українцям залишається лише дочекатися прем'єри нового фільму з участю Ірини та насолодитися її акторською грою вже в лютому 2025 року.