Зникла з екранів: де зараз і що каже про війну Карина Аввакумова з "Київ вдень та вночі"

Українська акторка та співачка Карина Аввакумова здобула широку популярність завдяки своїй ролі у серіалі "Київ вдень і вночі". Вона виконала образ молодої жінки з виразним характером, для якої важливі були матеріальні блага та кар'єрні досягнення. Вона втілила образ героїні, яка прагнула досягти своєї мети за будь-яку ціну.

Хоча у житті вона виявилась зовсім іншою. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, куди зникла після завершення серіалу Карина, чим займається та яку громадянську позицію займає.

Рекомендуємо Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

Де зараз Карина Аввакумова

Зараз вона дуже активна в інстаграмі й відводить багато часу на виховання свого сина. У соцмережах її життям цікавиться майже 310 тисяч осіб. Варто зауважити, що вона останнім часом занурилась у материнство і майже не займається творчістю.

Хоча вона старається робити свої перші, впевнені кроки у сольній кар'єрі співачки. Тому Аввакумова брала участь у відборі на телешоу "Голос країни", а також записала уже не одну власну пісню.

Громадянська позиція Карини Аввакумової

Від початку великої війни Карина займає чітку проукраїнську позицію. Попри те, що раніше розмовляла російською та робила свої публікації мовою ворога, одразу після 24 лютого акторка повністю перейшла на українську.

Аввакумова закликає до такої ж позиції усіх своїх підписників та навчає так розмовляти свого маленького сина.

Карина зустріла велику війну в Україні, а згодом з маленькою дитиною на руках змушена була виїхати за кордон. Та це не завадило їй забути про те, що відбувається у Батьківщині.

Там акторка виходила на рідні акції та протести, співала українською пісні та на увесь голос кричала про те, як російська агресія нищить українські міста та села.