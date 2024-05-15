Голос культового серіалу "Друзі" та народна артистка: де зараз Лариса Руснак

Знаменита українська акторка Лариса Руснак відома як провідна майстриня сцени Київського театру імені Івана Франка, ведуча "Лото Забави" та голос культового серіалу "Друзі". Зірка продовжує працювати у театрі, до того ж вона відвідує військових на лінії фронту.

У матеріалі Кіно 24 читайте про те, де зараз Лариса Руснак та як склалося життя відомої акторки.

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Де зараз Лариса Руснак

Лариса Руснак є провідною майстринею театру імені Івана Франка. Нещодавно там відбулась прем'єра вистави "Марія Стюарт". Також акторка чекає на танцювальну виставу "Кураж". Щодо новинок на телеекранах, то Лариса Руснак зіграла в українському серіалі "Перевізниця".



Лариса Руснак у "Марії Стюарт" / Фото з сайту театру

На початку повномасштабної війни Лариса Руснак на кілька тижнів поїхала до Львова, де допомагала збирати допомогу на лінію фронту. Пізніше повернулась до Києва.

Лариса Руснак ще після 2014 року їздила на фронт, була в окопах та під Донецьким аеропортом. Разом з акторською трупою театру Франка вона й надалі виступає для захисників, а також для поранених військових у реабілітаційних центрах.

Ми думали про поїздки на фронт з Адою Миколаївною Роговцевою. І ще там нас кілька артистів. От це потрібно? Військові приходили на наші виступи, часом спали, бо втомлені. Але потім запитуєш їх: а вам це потрібно? А у відповідь: не уявляєте наскільки – це ж зв'язок із зовнішнім світом, що нас чують, що ми тут недарма це робимо!

– казала акторка в інтерв'ю OBOZ.UA.



Лариса Руснак з колегами на Харківщині / Фото з фейсбуку акторки

Коротко про акторку

Лариса Руснак народилась у Подільську Одеської області. Саме там вона полюбила мистецтво й танці. Акторка навчалась у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1983 року вона є акторкою Київського Національного українського театру імені Івана Франка.

Акторка запам'яталась на телеекранах спершу як ведуча програми "Лото Забава" та інформаційної програми "Факти".



Лариса Руснак у "Лото Забаві" / Фото з Вікіпедії

Вона також була першою жінкою на українському телебаченні, яка робила дубляж. Спершу Лариса озвучила рекламу, потім культовий фільм з Шерон Стоун "Основний інстинкт", а згодом і серіал "Друзі". Руснак була голосом Анджеліни Джолі, Джулії Робертс, Джоді Фостер, Кейт Бланшетт та багатьох інших.

Лариса Руснак зіграла головні ролі у фільмах "Вітчим, "Украдене щастя", "Право на захист", серіалі "День народження буржуя" та багатьох інших. Лариса Руснак нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, є заслуженою та народною артисткою України.