Відмовляється від ролей військових і допомагає ЗСУ: де зараз Максим Самчик з "Перших ластівок"

Максим Самчик – молодий та перспективний український актор. Глядачі знають його завдяки ролі Феді Макарова у серіалі "Перші ластівки", яка принесла Максимові першу популярність.

Максим Самчик виступав на сцені з дитинства, був залученим у різні гуртки. Але з професією визначився не одразу: хотів вступити за кордон, потім 2 місяці провчився на журналіста. Та згодом таки вирішив вступити в університет Карпенка-Карого на актора. Дізнавайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз актор і чим займається.

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Дебютним фільмом Максима Самчика став "Коли падають дерева", де він зіграв молодого злодія. У 2018 році відбулась світова прем'єра цього фільму. Наступного року на екрани вийшов серіал "Перші ластівки", де актор виконав роль 11-класника Феді Макарова.

Де знімається та від яких ролей відмовляється

Від початку повномасштабної війни Максим Самчик продовжує зніматись у фільмах та серіалах. Актор виконав головну роль у серіалі "Ботоферма", з'явився у "Коло омани", "Тільки живи", "Дрон". Також Самчик у 2026 році з'явиться у пригодницькій драмі "Довженко".

В інтерв'ю Аліні Доротюк актор зізнався, що відмовляється від ролей військових після серіалів "Тільки живи" та "Одна родина". Він не зарікається, але вважає, що скоріш за все такий проєкт може бути невдалим.

Я беру "Тільки живи" Заза Буадзе. Це моя суб'єктивна думка. Коли там був на проєкті, там з груповки були хлопці-азовці. Вони з нами там бігали. Ми спілкувалися, і вони кажуть: "Ви таку фігню знімаєте. Ви знімаєте про мою професію". Військове зараз – це точно ні,

– поділився Самчик.

Що відомо про особисте життя

У 2020 році Максим Самчик одружився з акторкою Ангеліною Трандафіловою. Однак за два роки подружжя розлучилось. За словами зірки, вони просто не зійшлися характерами.

Та зараз відомо, що вже понад 7 місяців Максим перебуває у стосунках з коханою Соломією. На подкасті "Станція Театральна" актор зізнався, що дівчина "підчепила" його донатами – вона часто підтримувала його збори. Так і зав'язалися стосунки.

Чим ще займається Максим Самчик

Актор працює у двох театрах – у Київському академічному театрі на Печерську та Київському академічному театрі драми й комедії на Лівому березі.

Також попри свій напружений графік Максим Самчик став викладачем. Працювати зі студентами його покликав Євген Локтіонов з майстерні Юрія Висоцького.

Викладання дуже просвічує тебе, наскільки ти "не дуже". Ти маєш знати, куди ти йдеш. Дуже цікава історія: ти сидиш, розбираєш зі студентами уривок. Потім ти їдеш на репетицію в театр, де цього немає,

– поділився актор.

Актор зізнавався, що готується до мобілізації, бо розуміє, що такий момент може настати. Зокрема, він навчався літати дроном. Також Самчик активно допомагає українським військовим: регулярно влаштовує збори, влаштовує розіграші.

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