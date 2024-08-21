Де зараз і чим займається Марк Дробот – головний актор хітового серіалу "Впізнай мене"

Актор Марк Дробот уникає медійності та приховує своє особисте життя. Та нещодавно він з'явився у новому українському серіалі "Впізнай мене", що швидко набув популярності.

Марк Дробот став одним із головних акторів у серіалі "Впізнай мене". Кіно 24 розповість більше про це кіно і те, де зараз перебуває Дробот.

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Що відомо про серіал "Впізнай мене"

Сюжет серіалу "Впізнай мене" розповідає про доньку колишнього поліцейського Віру. Її суворо виховував батько, але життя дівчини змінилося після трагічного випадку. Віра дружить з Катериною – її протилежністю. Адже дівчина не переймається навчанням і думає про особисте життя. Одного разу дівчата вирішують поїхати до нічного клубу – це змінює їхні долі.



Марк Дробот у серіалі / Скриншот з ютубу

Спершу 4 епізоди серіалу "Впізнай мене" опублікували на ютубі. Пізніше творці видалили їх з платформи, хоч кіно вже встигло завоювати успіх та популярність серед глядачів. Наразі варто очікувати повернення усіх серій вже цієї осені.

Де зараз Марк Дробот

У Марка Дробота немає соціальних мереж, тому його діяльність відстежувати непросто. Все тому, що він уникає медійності та популярності.

На жаль, медійність і хороший артист – це дві різні речі. Я хотів би бути хорошим артистом. Принаймні, я всіляко прагну, щоб ніякої медійності не було,

– казав актор раніше.

Відомо, що під час повномасштабної війни він долучився до Одеського Українського театру. У нових реаліях колективи стали обмінюватись ресурсом, таким чином Дробот виступав на сцені Рівненського українського музично-драматичного театру.

Марк Дробот зіграв у виставі Наталки Ворожби "Зерносховище", прем'єра якої відбулась восени 2022. За цю роль його премією Українського театрального фестивалю ГРА у номінації "найкраща чоловіча роль".



Марк Дробот у виставі / Фото з фейсбуку Римми Зюбіної

Також відомо, що Марк Дробот вже під час війни вперше став батьком. В актора та його коханої Марини Бондарчук народилась донька. Її назвали Златомирою.



Марк Дробот з коханою / Фото з фейсбуку Молодого театру

Фільмографія Марка Дробота