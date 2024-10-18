Досі плутають з братом Станіславом: як змінювався і де зараз актор Микола Боклан

Микола Боклан, як і його рідний брат Станіслав, досягнув неабиякого успіху у кіно. Він отримав звання народного артиста України та знявся у понад 100 фільмах і телесеріалах.

Микола Боклан вперше з'явився у кіно, коли ще навчався у школі. Тоді він з братом поїхав на Кіностудію імені Олександра Довженка. У той час там знімали фільм "Вавилон ХХ", а хлопцям вдалось потрапити у масовку. Та тоді Микола ще навіть не думав про акторство, пише Кіно 24.

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Микола Боклан став актором після того, як відслужив в армії та здобув освіту. За його словами, батьки не були проти, що у двох синів однаковий вибір професії.

Актор здобув популярність у 90-х, особливо після ролі у стрічці "Два кроки до тиші". Він часто втілював на екрані історичних постатей: у фільмі "Чорна рада", "Богдан-Зиновій Хмельницький".

Микола Боклан у фільмах та серіалах / Кадри з кіно

У 2020 – 2021 Микола Боклан з'явився у гостросюжетному серіалі "Мама", що розповідає непросту історію сім'ї, у якій син потрапив у полон до ворога. Боклан зіграв чоловіка головної героїні, Анатолія. Ця стрічка актуальна досі.

Микола Боклан з 1988 року грав у театрі – спершу це був Молодий театр. Згодом він став провідним актором Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. У 2017 році актор перестав грати у кіно, не погоджуючись на нові закони. Хоч у театрі йому було комфортніше.

У театрі більше магії, ніж у кіно. У театрі щоразу можна переосмислювати роль і робити її цікавішою. У театрі завжди присутній експеримент. Роль можна вдосконалювати і 20 – 30 разів, а є вистави, де я зіграв 600 разів,

– розповідав Боклан в інтерв'ю "Високому замку".

Зауважимо, у 2021 році Микола Боклан став народним артистом України. Також він є членом Національної спілки театральних діячів України.

Про брата Станіслава Боклана

Микола молодший за брата на 3 роки, однак теж досяг успіху у кіно. Брати дуже схожі між собою, тому їх часто плутають.

Все життя плутали – і досі плутають. В інституті мене Стасом називали, а потім, коли він повернувся до Києва працювати, його часто називали Колею. Ми до цього звикли. Ревнощів ми ніколи один до одного не відчували. Це ж не дружина, зрештою. До неї можна приревнувати, а до брата – не бачу сенсу. Працює успішно, і це дуже добре,

– розповідав Микола Боклан.

Брати грали разом у проєкті – "Коли ми вдома". За словами Миколи, вони на сцені доповнюють одне одного. Разом їм співпрацювати комфортно.



Брати Боклани та Олексій Тритенко / Фото з фейсбуку Миколи Боклана

Де зараз Микола Боклан

Микола Боклан у 2022 році зізнавався, що не дуже любить публічність. Йому більше до вподоби затишок і спокій. Також він розповідав, що став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв.

По-перше, спілкування з молодим поколінням – це цікаво та захоплююче. Єдине зауваження можу зробити, що вони великі ледарі. Але, власне, я теж був молодим і теж було ліньки. А акторство – це серйозна професія,

– ділився досвідом Микола Боклан.

Схоже, що від початку повномасштабного вторгнення Микола Боклан обрав непублічний спосіб життя, адже він не веде соцмережі, не з'являється у нових фільмах чи серіалах та не відвідує публічних заходів. Також актор приховує особисте життя – дружину й дітей.