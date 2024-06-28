Відмовилася від кар'єри у Росії й відкрила бізнес: де та як зараз живе акторка Міла Сивацька

Міла Сивацька – українська акторка, яка знімалася у серіалах "Хороший хлопець", "Гранд" та у фільмі "Останній богатир". Її знають як українські, так і російські глядачі. Дівчина, крім того, співає. У 2012 році навіть брала участь у шоу "Голос. Діти".

Після початку повномасштабного вторгнення у життя та кар'єру Міли прийшли зміни. Чим зараз займається акторка і де вона перебуває, розповість Кіно 24.

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Акторська кар'єра Міли Сивацької

Свій шлях в акторстві Міла Сивацька почала у далекому 2008 році. Зокрема, знялася у фільмах "Геній пустого місця" і "Синевир". У 2016 році отримала головну роль у серіалі "Мережево долі", завдяки якій і прославилась.

Деякий час Міла працювала у Росії. Їй довелося попрацювати й з акторами, які підтримують путінський режим: з Мілошем Биковичем та Олександром Соколовським. Вони разом знімалися у серіалі "Гранд".

Міла Сивацька й Олександр Соколовський / Фото "Кінорум"

Сивацькій росіяни пропонували ролі навіть після початку повномасштабного вторгнення, однак дівчина відмовилася. В одному з інтерв'ю Міла розповідала, що завжди була на боці України, тим паче проживала у Києві, а у Росію їздила лише, щоб зніматися. Акторці шкода за своє минуле, але не соромно.

В Україні на той момент не знімали кіно. Його дуже мало, а акторів дуже багато. Я хотіла піти вчитися, бо я ж не вчилася на акторському. Я пішла в Карпенка-Карого – мене не взяли. В який театр мене візьмуть?

– ділилася дівчина.

Чим зараз займається Міла Сивацька

Зараз Міла займається бізнесом, який активно розвиває. У Києві вона має магазин косметики та клініку, де роблять різні косметологічні процедури. Починалося все з інстаграму, а вже потім перейшло в офлайн формат.

Мені хотілося, щоб було місце, куди ти можеш прийти не у форматі торгового центру, а саме місце, куди ти можеш прийти з подружкою, випити кави, поговорити про баночки, провести час і роздумувати про себе,

– розповідала Міла Сивацька.

З інстаграму Сивацької видно, що вона часто подорожує світом. Нещодавно, наприклад, була в Іспанії, Франції, Італії, Чехії та Австрії, однак проживає у Києві. Акторка, до речі, є корінною киянкою, а у соціальних мережах перейшла на українську мову. Після того, як Міла виступила проти кровопролитної війни, яка відбувається в Україні, Росія заборонила їй в'їзд на 50 років.