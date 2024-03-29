Повернувся до цивільного життя чи залишився на війні: де зараз актор Олександр Печериця

Олександр Печериця – відомий український актор. На перші дні повномасштабної війни у нього були заплановані вистави та репетиції. Однак замість цього він вирішив вступити до Сил Оборони.

У матеріалі Кіно 24 читайте про те, де зараз перебуває артист. Та чи змінилася його діяльність після служби в ЗСУ.

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Олександр Печериця служив у ЗСУ

Олександр Печериця зізнавався, що найперші дні повномасштабного вторгнення були для нього найважчими. Він вагався і не знав, яке рішення приймати. Тоді поїхав до хлопців, які охороняли естакаду на Броварському проспекті й вирішив, що допомагатиме їм.

Так актор став піхотинцем у 128-му батальйоні, який служив на Харківщині. Він пояснював, що обрав саме такий шлях, щоб його синові не довелося боронити країну в майбутньому.

Я й не раз відчував страх під час обстрілів, коли близько лягали снаряди. Кожного разу була тривога та страх, що ми потрапимо в оточення. Це такий страх, який дуже глибоко в тобі сидить, з яким ти намагаєшся просто домовитися,

– зізнався Олександр Печериця про найстрашніші моменти на війні.

Олександр Печериця звільнився з ЗСУ: де він зараз

Наприкінці серпня 2023 року актор звільнився за сімейними обставинами. Але він продовжує підтримувати зв'язок з побратимами та всіляко їм допомагає.

Я підтримую зв'язок зі своїми хлопцями і працюю як волонтер, допомагаю. Опікуюся нашою бригадою, працюю з групою морально-психологічного забезпечення,

– розповів артист.

У лютому актор відвідав воїнів 112 бригади та провів кілька концертів разом з Михайлом Кукуюком. Вони спілкувалися та підтримували дух воїнів.

Зараз Олександр Печериця продовжив активну акторську діяльність. Зокрема, повернувся до п'єси "Калігула" – з цією виставою він мав виступати у Львові 24 лютого 2022. Це також вистави "Украдене щастя", "Тартюф".

Олександр Печериця – Заслужений та Народний артист України. Він народився у Санкт-Петербурзі, але пізніше з батьками переїхав до Краматорська. Творча діяльність розпочалась після завершення навчання в інституті Карпенка-Карого.

Фільмографія актора: