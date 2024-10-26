Розкрив всі карти через хейтерів: де зараз актор серіалу "Коли ми вдома" Олексій Тритенко

Українського актора Олексія Тритенка ми бачили в таких проєктах, як "Папік 2", "Чорний ворон", "Коли ми вдома" та "Крути". Після початку великої війни в Україні Олексій ухвалив важливе рішення – стати на захист своєї країни.

Актор залишив акторську кар'єру на час війни, щоб внести свій внесок у захист України. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо, де зараз перебуває Олексій і як живе в умовах війни.

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Де зараз і як змінився Олексій Тритенко

Олексій вступив до лав Збройних Сил України на початку повномасштабної російської війни. Спочатку актор не прагнув афішувати своє рішення, вважаючи, що служба – це його особиста справа. Проте через численні хейтерські коментарі та критику йому довелося відкрити всі карти й поділитися своїм досвідом.

Час від часу він відвідує прем'єри та інші світські заходи, з'являючись у військовій формі. Це викликало певне обурення у деяких людей, які дорікали йому за таке вбрання без належних причин. У відповідь на критику Тритенко вирішив прояснити ситуацію. Він навіть опублікував у своєму Інстаграмі наказ про своє призначення на службу, демонструючи своє звання – молодший сержант. Таким чином, актор підкреслив, що носить однострій абсолютно законно.

Олексій також розповів, що першу відпустку в армії отримав для участі у зйомках у проєкті. Це стало для нього незвичним досвідом, і він поділився своїми відчуттями:

"Це абсолютно дивне відчуття. Тому що ти раптово розумієш зранку, що тобі нікуди не потрібно, і тут ти раптом сам собі командир, і це відповідально".

Служба в армії стала для нього не менш важливою, ніж акторство. Відчуття відповідальності за інших, підтримка товаришів по службі та участь у спільних зусиллях для досягнення перемоги стали важливими моментами його нового життя.