Виїжджав за кордон чи залишився в Україні: де зараз 68-річний Олексій Вертинський

Олексій Вертинський – видатний український актор, який завоював серця глядачів своєю харизмою та неповторним виконанням ролей у фільмах та серіалах. Однак він зізнається, його найбільша любов – це театр.

Дізнайтесь, де зараз актор, як зустрів повномасштабне вторгнення та чим займається під час війни. А також, що відомо про операцію на серце, яку пережив Олексій Вертинський.

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Де зараз та чим займається Олексій Вертинський

Актор ділився, що початок великої війни зустрів вдома, збираючись на виставу до Одеси. Зізнається, зовсім не очікував, що таке може бути, не пам'ятає офіційного звернення президента, що Росія напала на нас, лише вибухи за вікном та сотні повідомлень і дзвінків від рідних та колег, які були розгублені.

Однак, єдине, у чому не вагався Олексій ані на мить – це не, що актор не збирався нікуди утікати. Хоча вік йому дозволяв. На той момент Вертинському було 66 років, тому за законом він міг виїхати з країни, але навіть не припускав такої думки.

У мене навіть думки такої не виникало. До мене приїхала донька з дитиною, з чоловіком, з собакою, і каже: падай на заднє сидіння, ми тікаємо. Я їм відповів: фіг вам, нікуди не поїду. Якщо ви хочете мене поховати десь на чужині – ну, тягніть, якщо вам з холодним трупиком цікавіше, ніж зі мною живим,

– поділився Олексій.

Тому вся його родина, разом із собаками та дітьми, залишилась у квартирі разом.

Однак було те, що налякало Олексія. Це нерозуміння, чи взагалі професія актора, якою він жив, взагалі ще буде колись актуальною та потрібною суспільству. Вертинський зізнається, у ту мить встиг поховати себе, як актора.

Я вирішив для себе: якщо ти, с**а (Путін – 24 Канал), позбавив мене моєї мрії, моєї професії, всього того, що я викохував у собі змалку, то я тобі зроблю! І тільки тим і займаюся, що намагаюся допомагати ЗСУ, чим можу,

– розповів Олексій.

Олексій Вертинський допомагає ЗСУ

Надовго прощатися із професією актора Олексію не довелося. Оскільки зовсім скоро розпочались благодійні вистави, на яких Вертинський щодня грав та сприяв тому, аби збирати шалені кошти для ЗСУ.

Я був страшенно здивований, коли наприкінці травня, після кількох місяців затишшя, раптом телефонний дзвінок і повідомлення: "Театрам дозволили починати грати". На мене посипались запрошення з усіх театрів,

– розповідав Вертинський.

Навіть попри свій вік, Олексій, хоча раніше обіцяв сам собі, що на сцені залишиться лише до 60 років, продовжує грати, збирати гроші, волонтерити, проводити благодійні акції, особисто навідуватися до хлопців у зоні бойових дій, підіймати їм дух та тішити глядачів своєю присутністю на сцені.

Вертинський пережив складну операцію на серце

Чоловік пройшов складну операцію. На його лікування допомагали збирати кошти прихильники, і, на щастя, все пройшло успішно. Щоправда, згодом актор зізнавався, якби донька не наполягла на тому, аби поїхали до лікаря, серце могло б не витримати, адже потрібна була негайна операція.

Я не хотів у ту лікарню їхати. Так сталося, що Ксенія "закинула" мене в машину і повезла в лікарню. Лікар мене поклав і сказав вже не вставати. Операцію треба було зробити вчора ще. Стан був критичний,

– розповів актор.

Олексій поправився, хоча війна серйозно підірвала його здоров'я. Все-таки актор висловлює вдячність прихильникам, які в цей складний час для всієї країни допомогли його сім'ї зібрати необхідну суму на лікування.

Сім'я Олексія Вертинського

Чоловік був у шлюбі чотири рази, але єдиною музою для нього стала його покійна дружина Тетяна, яка народила йому доньку Ксенію. Жінка померла від невиліковної хвороби Баса, яка спричиняє відмову роботи нейронів.

За словами чоловіка, його дружина, навіть після смерті, оберігає сім'ю через сни. Виявилося, що вона померла саме у той момент, коли їхня донька завагітніла. Одного разу мама з'явилася в сні у Ксенії та докоряла їй за те, що вона лежить, а вже відійшли води. Прокинувшись, дівчина зрозуміла, що води насправді відійшли, і згодом розповіла батькові про свій сон.

Ксюша прокинулася о 3 годині ночі та розповіла мені про свій сон, що мама її сварить через води, ми поглянули під ковдру, а там й справді води відійшли. Таня веде з небес нашу сім'ю, це неймовірно,

– розповідає актор.