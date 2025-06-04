Її вигнали з усіх навчальних закладів: де зараз та як змінилась Віра із серіалу "Впізнай мене"

Поліна Носихіна – це одна із найпопулярніших українських молодих акторок. Вона зіграла у відомому українському серіалі "Впізнай мене".

Також ви можете знати цю акторку з серіалу "Перші ластівки". У матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядає Поліна та розповімо, чому акторку вигнали із навчальних закладів.

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Де зараз та як змінилась Поліна Носихіна

Окрім серіалу "Впізнай мене" та "Перші ластівки", Поліна Носихіна також зіграла в таких серіалах, як "Коли ми вдома", "Лікар Ковальчук", "Між коханням і ненавистю", "Сестри у спадок" та багатьох інших.

Свого часу дівчина мала проблеми зі школою, адже не могла добре поєднувати навчання зі зйомками. У 9 класі дівчину відрахували, адже вона дуже багато знімалась та пропускала уроки.

У мене ще й характер складний. Якщо мені щось говорять образливе, не можу промовчати у відповідь. На 10-11 клас я перейшла до іншої школи. Там довчилась без проблем, мені вдалося і продовжити працювати, і займатися в школі,

– розповіла Поліна.

З університету Карпенка-Карого, навколо якого останнім часом вирує багато скандалів, Поліну також відрахували. Однак вона зізнається, що це не завадило їй успішно продовжити будувати свою кар'єру. І це помітно кожному глядачеві, який захоплюється її грою в українських проєктах.

Також дівчина активно веде свої соцмережі та ділиться знімками в інстаграм. Ось як зараз виглядає Поліна Носихіна:

До речі, після початку великої війни в Україні дівчина зайняла дуже свідому позицію.

Все, що зараз відбувається – пекло, а винна Росія. Не тільки Путіна, а кожного росіянина, який не в змозі відкрити книгу з історії й прочитати її. Кожен росіянин, чий мозок не здатний фільтрувати інформацію з ЗМІ. Це все повернеться до вас двічі, повірте. Дякуємо нашій армії, кожен українець вірить у вас. Слава Україні,

– писала Носихіна у соцмережах.

Вона перейшла на українську мову, хоча раніше спілкувалась та вела інстаграм російською. Наразі Поліна працює для розвитку української кіноіндустрії.

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