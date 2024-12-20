Однак роль у серіалі "Дві сестри" стала для Мірошниченка особливою, актор зіграв лікаря Віктора – справедливого та доброго героя, і ця роль здобула визнання глядачів. У матеріалі розповідаємо, де зараз Руслан і як виглядає у реальному житті.

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Де зараз і як виглядає у реальному житті Руслан Мірошниченко

Руслан Мірошниченко не вважає себе медійним актором, чия особисте життя має бути перед очима у глядачів. Для нього важливіше просто виконувати свою роботу, яка приносить йому задоволення. Актор не уявляє свого життя без сцени та зйомок, адже саме це є його покликанням. Він не шукає уваги поза кадром, а зосереджений на тому, щоб робити свою справу якісно.

Я просто чесно намагаюся робити свою роботу, яка приносить мені задоволення, і без якої я просто не уявляю свого життя,

– каже Мірошниченко.

Сьогодні Руслан, як і мільйони українців, активно сприяє наближенню перемоги в війні. На початку великої війни він багато часу віддавав волонтерській діяльності, без жодних вагань витрачаючи свої сили, енергію та фінанси.

Однак, коли стало зрозуміло, що війна затягнеться, Мірошниченко зрозумів, що треба і заробляти. Тому поступово почали надходити нові пропозиції по роботі, і Руслан повернувся до професійної діяльності, хоча й залишив велику частину часу для волонтерства.

Актор також акцентує на важливості своєї родини. Однак, попри те, що для нього сім'я є однією з найбільш важливих частин життя, він не розголошує подробиці свого особистого. Наразі невідомо, чи є у нього дружина та діти, але це залишається за лаштунками його публічної діяльності.