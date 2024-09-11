Відмовляється від ролей окупантів: де зараз Сергій Кисіль, нова зірка серіалу "Жіночий лікар"

Сергій Кисіль – зірка популярних українських серіалів. Як і багатьох з нас, його життя змінила війна. Однак його шлях в акторстві не зупинився.

Вже з 2 вересня на українському телебаченні виходить новий сезон популярного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", пише Кіно 24. Сергій Кисіль доєднався до акторського складу та зіграв головного антагоніста – репродуктолога Мельника Олега Петровича.

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Де зараз Сергій Кисіль

Сергій Кисіль місяць тому зізнавався, що взяв невелику паузу у зніманнях. Попри це, зараз він "світиться" у багатьох кіно та телесеріалах, що знімалися у 2023 – 2024 роках: це серіали "Жіночий лікар. Нове життя", "Ловець снів", "Просто Надія" й багато інших, зовсім скоро на екрани вийде серіал "АТП".

Зараз майже не знімаюсь. Кажуть, що мене дуже багато у сітці телеканалів, бо я дуже багато назнімався минулого року. У мене паралельно вийшло 5 робіт. Тому тепер невелика пауза. І це нормально. Глядач має трішки забувати своїх улюблених акторів, щоб потім приємно дивуватися,

– ділився Сергій Кисіль для kp.ua.

Також 31 жовтня в український прокат вийде фільм "БожеВільні" Дениса Тарасова, де Сергій Кисіль зіграв "абсолютне зло". Актору цікаво грати поганців, однак до ролей росіян й окупантів він не готовий.

"Я вдався обличчям грати негідників, і зараз мені часто пропонують грати російських офіцерів, оцих всіх орків. Але я відмовляюся. Що б твій герой не робив у кадрі, ти маєш виправдати це для себе, тому що це вчинок твого персонажа. А я не можу виправдати цих людей, навіть в акторській грі. Мені неприємні ці люди", – зізнавався Сергій Кисіль.

Трейлер фільму "БожеВільні": відео

Як актор змінився через війну

Сергій Кисіль живе в Україні разом з сім'єю. Певний час вони жили у Хмельницькому, а згодом повернулись до Києва.

Війна розставила все по місцях і змінила кожного з нас. Ми навчились по-новому жити, сприймати, відчувати. Ця війна має стати для нас великим уроком, який ми повинні з гідністю витримати та вибороти перемогу заради нашого майбутнього,

– казав актор.

Для Сергія важливе і мовне питання. Він порівнює російську мову з бур'яном, хоч сам до 2022 спілкувався російською та знімався з росіянами після 2014 року.

За словами актора, його оточення теж змінилося, особливо через різні погляди на війну. На відміну від колишніх друзів, Сергій Кисіль готовий йти до війська, якщо повістка прийде. Він тримає себе у хорошій фізичній формі та займається спортом разом з дітьми.