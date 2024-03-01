Перейшла на українську і рознесла колег із Росії: де зараз онучка Женя зі "Сватів"

Ще у дитинстві ця дівчинка досягла такого великого успіху, що її обличчя та ім'я було відоме кожному в Україні. А після того, як Софія Стеценко зникла з екранів навколо її персони ширились різні чутки.

Зокрема були розмови щодо можливого переїзду до Москви, скандальних заяв родичів та її життя в Торонто. Молода акторка розказала правду про своє поточне місце проживання та розповіла про позицію щодо війни.

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Де зараз Софія Стеценко

Софія Стеценко – українська акторка, яка вперше отримала головну роль ще у віці 6 років. Тоді вона зіграла Женьку Ковальову в ситкомі "Свати". Оскільки цей серіал здобув величезну популярність серед глядачів, Софія здобула славу і шану від глядачів.



Софія Стеценко у ролі Жені / Фото з соцмереж

Наразі дівчині 20 років. У одному з інтерв'ю вона розповіла про етапи розвитку своєї кар'єри після популярності у "Сватах". Виявилося, що на певний момент Софія вирішила, що акторство – не для неї. Проте, після короткої перерви вона повернулася до цієї діяльності.

Я просто заплуталася. Я подумала, що акторське – це не моє. Зробила величезну перерву і зрозуміла, що дуже сумую за цим, що я дуже люблю акторську майстерність,

– розповідала раніше Софія Стеценко.



Софія Стеценко / Фото з інстаграму акторки

Російські ЗМІ розповсюдили фейкову інформацію про те, що Стеценко переїхала до Москви. Насправді ж, з початком повномасштабної війни вона поїхала до Праги, потім знайшла притулок в Канаді, Торонто.

Ба більше, дівчина особисто спростувала чутки про переїзд в Москву, після великого вторгнення перейшла на українську мову та займає чітку проукраїнську позицію.

У Росії я не вчилася, ніколи не планувала туди вступати. Не було навіть думки їхати й ніколи не поїду. В Москві була лише один раз – під час зйомок новорічних "Сватів". І мені не сподобалося в тому місті,

– зізналась Софія.

Зараз українська артистка в Торонто працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях.

Позиція Софії Стеценко щодо війни в Україні

Ще минулого року у День свого народження юна акторка зробила публікацію, у якій акцентувала на тому, що сьогодні у всіх українців одна ціль – перемога над російським окупантом. Окрім того, дівчина побажала Путіну смерті.

У мене є одне єдине бажання, з 24 лютого я його загадую кожен день. І це не наша перемога, в неї я вірю беззастережно. Я хочу, щоб кожен російський солдат, що ступив на нашу землю з метою вбивати й ґвалтувати українців, з метою бомбардувати наші будинки й міста, дуже довго і болісно горів у пеклі. Слава Україні! Путін – х*йло. А мене з Днем народження!

– написала дівчина.

Також Стеценко пригадала про свій досвід знімання у серіалі "Свати". І не змогла не пригадати про російських колег, у яких розчарувалась.

Для мене "Свати" – це добрі спогади дитинства та дуже крутий досвід. Але через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, тому що російські актори, які грали головні ролі, підтримують кремлівську агресію,

– прокоментувала артистка.

Мати Софії, Світлана Стеценко, повідомила, що два роки тому її дочка Соня, яка раніше спілкувалася російською мовою з родичами та друзями, прийняла принципове рішення перейти на українську.

Я інколи, коли телефоную їй, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: "Мамо, рідненькою, будь ласка!"

– каже Світлана.

Таку саму позицію прийняла і вся її родина. Тому про жоден переїзд до Москви чи державну зраду не йдеться. Софія Стеценко підтримує Україну, популяризує українську мову за кордоном та відкрито говорить про війну.