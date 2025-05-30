Вперше за довгий час повернувся на театральну сцену: де зараз легендарний Станіслав Боклан

Один з найвідоміших українських акторів Станіслав Боклан – зірка багатьох фільмів і серіалів, переможець кінопремій та володар звання народного артиста. Під час повномасштабної війни він продовжує працювати в Україні, грає у театрі та кіно.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь, де зараз Станіслав Боклан та що відомо про його діяльність.

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Стас Боклан народився на Житомирщині, а навчався у Київському інституті театрального мистецтва Карпенка-Карого (тепер університет). Після завершення навчання працював у Донецькому обласному драматичному театрі. Зараз він окупований росіянами. Актор з болем згадував про це.

10 років я пропрацював у театрі, якого, на жаль, немає. Як і багатьох людей, з якими я працював. Хтось не зміг вижити, ховаючись у підвалах, хтось загинув. Нема того будинку, де я жив, немає театру. З багатьма людьми не можу знайти зв'язок,

– зізнавався Боклан.

Станіслав Боклан також був актором Молодого театру, став зіркою фільмів і серіалів "Поводир", "Слуга народу", "Століття Якова", "Я, ти, він, вона", "Кріпосна", "Папік" – і це тільки найвідоміші стрічки.

Де зараз Станіслав Боклан

Станіслав Боклан продовжує працювати в Україні. У 2024 році він став зіркою сімейної комедії "Крашанка", де зіграв головного героя – батька сім'ї Івана Забіяку, який будує ракету й мріє вдарити нею по Москві. Наприкінці 2024 вийшов ще один фільм з його участю – "Потяг у 31 грудня". Боклан зіграв провідника Миколу Івановича.

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Станіслав Боклан з'являється і на телебаченні. Він був членом журі у "Лізі сміху", а ще ведучим телепрограми "Хто хоче стати мільйонером?".

До того ж вперше за 4 роки Станіслав Боклан повернувся на театральну сцену. Він грає у виставі "Поромник" на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки – роль Малдуна. Прем'єра відбулась у грудні 2024 року.



Боклан у виставі "Поромник" / Фото з сайту театру

Як вказує видання "Главком", за сезон, що триватиме до серпня, актор отримає 700 тисяч гривень. До слова, Боклан не входить до трупи театру, а є лише запрошеним гостем.

Актор також займається волонтерством – допомагає тваринам і рятує їх. Станіслав Боклан зізнавався, що прихистив 23 котиків та оду собаку. Він співпрацює з притулком "ЗооПатруль" та продовжує рятувати тваринок. У квітні актор врятував ще одного чотирилапого.