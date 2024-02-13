Окупанти вщент зруйнували його минуле: де зараз народний артист України Стас Боклан

Станіслав Боклан, народний артист України, який завоював популярність шляхом важкої праці та таланту, що полюбилося багатьом українцям. Та через війну та безжальні обстріли російськими військами українських міст, частина його життєвого шляху залишиться лише у спогадах.

Дізнайтесь, де зараз зірковий актор, чим займається та чому носить у собі сильну ненависть.

Дивіться також Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою

Стас Боклан – один із найкращих українських акторів

Станіслав Боклан присвятив десять років свого життя роботі в Донецькому обласному драматичному театрі в Маріуполі. За цей період в артиста накопичилося багато веселих та душевних історій, пов'язаних із цим місцем та людьми, які там працювали.

Та, на жаль, зараз майже нічого не залишилося від цього театру, оскільки воно було зруйноване під час російського авіаудару, так само як і квартира, в якій колись проживав Станіслав Боклан. Та найгірше, що багато друзів актора, з якими він роками працював, спілкувався та навіть близько дружив, загинули через російські бомби та ракети.

Тому зараз, зізнається Стас Боклан, у його душі вирує така ненависть, на яку він сам не сподівався.

10 років пропрацював у цьому театрі, якого, на превеликий жаль, вже немає. І вже немає багатьох людей, з якими я працював. Хтось не зміг вижити, ховаючись в підвалах, хтось загинув. І нема того будинку, де я жив у Маріуполі, де була у мене квартира,

– поділився актор.

Після початку великої війни Боклан не втік з України. Актор досі знімається у кіно і робить багато, аби кіноіндустрія в нашій країні процвітала, утім, він змінив костюми, грим і сцену театру на волонтерство й усіма силами допомагає військовим в тилу.

Я ніколи не думав, що в мені може бути стільки ненависті, тому що це страшно уявити,

– розповів Стас Боклан.

Дружина та діти Стаса Боклана

Попри спаплюжені Росією спогади з Маріуполя, є дехто, хто залишається поруч з актором уже багато років. А саме, актриса Київського молодого театру Наталія Кленіна.

Ми вже багато років разом, ще з Маріуполя. Хоча на сцені майже не перетинаємося. І театр для нас закінчується тоді, коли ми звідти виходимо,

– каже актор.

Пара разом уже майже 40 років. Їхній син, Dj Кирил Думський, працює як музичний діджей, а дочка обіймає посаду кастинг-директора на Star Media.