Вперше засвітилась на ТБ у 3 роки: де зараз наймолодша акторка України Єфросинія Мельник

Юна українська акторка та телеведуча Єфросинія Мельник народилася у Києві у сім'ї масажиста й бухгалтерки. У 3 роки вона проявила хист до запам'ятовування та декламування віршів відомих поетів, а в тому самому році з'явилась на телешоу "Крутіше всіх", де показувала вміння кататися на ковзанах.

Єфросинія Мельник також взяла участь у фестивалі "Україна об'єднує світ", де отримала гран-прі. Після цього її почали запрошувати у кіно. Де дівчинка зараз та чим займається, читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Де зараз Єфросинія Мельник

Зараз Єфросинії Мельник – 11 років. Вона живе в Україні, тут навчається та працює. Зокрема, у 2023 році дівчинка знялась у кількох проєктах. Серед них – детективна мелодрама "Коло омани". У серіалі вона зіграла дівчинку Солю, в якої складний життєвий шлях.

Також Єфросинія знялась в епізоді "Кролик та дівчинка" серіалу "Сховища". Також дівчинку можна побачити у серіалі "Ловець снів" та "Я – Надія".

Єфросинія Мельник розвиває свою кар'єру і як телеведуча. Вона вела програму "Погода в Україні та світі від Фросі", "Опитування від Фросі", а кілька місяців тому давала поради діткам на тему психології в програмі "Покроково з Фросею".

І недарма, адже у 10-річному віці їй довелося зіштовхнутися з булінгом. Її кривдила старша дівчинка у школі. Якось Єфросинія принесла до школи печиво й хотіла її пригостити.

Тоді вона запитала чи дружу я з нею, а я сказала, що ні, це просто знак ввічливості, як мене і вчив тато. Дівчинка на це дуже образилася і чекала мене в роздягальні зі своєю подругою. Вона взяла мене за передки й сказала подрузі бити. Але я з ними впоралася, тому що тато завжди мене вчив захищатися, коли треба. Вони казали ставати на коліна і вибачатися, але я не стала цього робити,

– розповідала акторка.

Єфросинія поділилась, що вдячна своєму татові, який навчив її постояти для себе. Та на своєму прикладі вона привернула уваги до проблеми булінгу в школі.

Чим ще хотіла б займатися Єфросинія

Єфросинія Мельник зізнавалась, що процес зйомок для неї не складний, адже на майданчику вона з самого дитинства. Утім, вона не проти спробувати й інші професії.

Звісно, я не буду ставити на цьому хрест, коли виросту. Також хотіла б спробувати інші професії в кіно, наприклад, продюсерство чи режисерство. У мене є ще інтереси: граю на фортепіано, малюю, пишу твори,

– розповідала дівчинка.

У своїх соцмережах Єфросинія надалі декламує вірші, поширює збори, показує свої будні й ділиться, чим займається.