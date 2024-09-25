Де зараз зірка серіалу "Новенька" Єгор Козлов: у яких проєктах можна побачити актора

Єгор Козлов – відомий український актор. Він дебютував у кіно у мелодрамі "Жереб долі", а згодом виконував епізодичні ролі у фільмах й серіалах. Широку популярність акторові принесла роль у молодіжному серіалі "Новенька", де він зіграв старшокласника Романа.

Єгор Козлов з початком повномасштабного вторгнення не припинив займатися акторством. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про те, де актор зараз та в яких серіалах його можна побачити.

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Де зараз Єгор Козлов

Актор залишається в Україні, він проживає в Києві. Судячи з його останніх фото з соцмереж, він з'явиться у ролі військового у новому, 2 сезоні серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Цю інформацію підтвердив Артемій Єгоров, який теж братиме участь у цьому проєкті.

Крім того, Єгор Козлов зіграв головну роль у детективному серіалі "Батя", що вийде на телеекранах вже 7 жовтня. Проєкт складається з 16 епізодів і розповідатиме про підполковника Степана Безбатька, який повертається додому після поранення, через рік після початку повномасштабного вторгнення.

На прохання доньки Ліди він погоджується допомогти молодому слідчому допомогти йому з заплутаною справою. Виявляється, що слідчий є його зятем, якого й гратиме Єгор Козлов.

Особисте життя актора

Єгор Козлов не надто активний у соцмережах, але на його сторінці є чимало кадрів з коханою – акторкою Юлією Буйновською. Вони одружилися у вересні 2022 року на скромній церемонії. У подружжя є собака, на ім'я Одрі. Вони часто показують, як проводять час разом на прогулянках та відпочинку.

Фільмографія Єгора Козлова