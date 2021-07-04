DeepFake: найнеочікуваніші заміни акторів культових ролей з допомогою штучного інтелекту

DeepFake – це технологія, що створена на основі спеціальних алгоритмів штучного інтелекту: замінює існуючі відео або картинки іншими. Звісно, що цим скористалися фанати ігор та кіно. Що з цього вийшло – дізнавайтесь на Кіно 24.

Улюблених акторів та актрис шанувальники перенесли в ті картини або проєкти, де вони й не думали зніматись. Іноді виходить смішно, а іноді виявляється, що обраний актор чи актриса дуже органічно вливається в роль, навіть краще за оригінал.

Не пропустіть Чарівна та чудна "Моя улюблена Страшко": що нам покажуть в серіалі

DeepFake заміни акторів культових ролей

Том Круз у відеогрі Ghost of Tsushima

На YouTube-каналі BabyZone вийшов ролик, де Тома Круза в образі з картини "Останній самурай" 2003 року додали у відеогру Ghost of Tsushima.

Джон Кразінські в образі Капітана Америка

Shamook також представив, як би виглядав актор і постановник Джон Кразінські в образі Капітана Америка. ВІдомо, що режисер та зірка "Тихого місця" брав участь у кастингу на роль Стіва Роджерса кілька років тому. У відео представлені кадри з фільмів "Месники", "Перший месник" і "Перший месник: Протистояння".

Емілі Блант – Чорна вдова

Ще одне відео з каналу Shamook: Емілі Блант замість Скарлетт Йоганссон в фільмах кіновсесвіту Marvel: "Залізній людині 2", "Месники" та інші. Ще в 2009 році студія Marvel пропонувала Блант зіграти Наташу Романову, але актриса не змогла через те, що повинна була грати в комедії "Подорожі Гуллівера" з Джеком Блеком.

Гаррісон Форд в "Хані Соло"

Shamook не зупинився і спробував побачити Гаррісона Форда замість Олдена Еренрайка, який грав Хана Соло в спін-офі "Зоряних війн". ВІдзначимо, що Еренрайк і так схожий на Форда, тому DeepFake виглядає максимально органічно.