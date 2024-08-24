5 фільмів та серіалів, які варто подивитися з сім'єю у День Незалежності

День Незалежності України – свято, що об'єднує всіх українців. Це також чудова нагода зібратися всією сім'єю та провести час разом, зокрема за переглядом українського кіно.

Кіно 24 пропонує сьогодні переглянути з сім'єю ці українські стрічки, щоб зануритися у багатство української культури та відчути атмосферу свята.

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"Смак свободи"

У центрі сюжету – молода кухарка Варя, яка неймовірно готує. Однак її вишукані страви не потрібні у звичайному кафе, тому дівчина втрачає роботу. Вона втікає до Львова та знаходить книжку забутої легенди української кухні – Ольги Франко. Ця несподіванка змінює її життя.

"Смак свободи": дивіться трейлер онлайн

"Я і Фелікс"

Новий український фільм Ірини Цілик знятий за мотивами роману Артема Чеха. Сюжет розгортається у провінційному містечку, де Ольга виховує сина Тимофія. Коли у бабусі з'являється новий партнер Фелікс, хлопчик швидко знаходить з ним спільну мову. Фелікс, який не відмовляється від чарки, розповідає Тимофію про війну в Афганістані, ділиться порадами та життєвою мудрістю.

"Я і Фелікс": дивіться трейлер онлайн

"Мавка. Лісова пісня"

У центрі сюжету анімаційного фільму – кохання лісової істоти - Мавки та юнака Лукаша. Раптом до села приїздить лиходійка Килина, яка прагне заволодіти джерелом. У стрічці стикаються та взаємодіють два світи: людський та чарівний. Цей мультфільм варто переглянути з дітьми.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати Кайдаша"

Популярний мінісеріал створений за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Події розгортаються від 2005 до 2014 року. Попри сучасний період, у серіалі продовжується основний мотив повісті - вічна проблема стосунків батьків та дітей.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

"І будуть люди"

Мінісеріал створений на основі роману Анатолія Дімарова. Кожен з 12 епізодів присвячений окремому персонажу, який показує життя українського села на початку 1900-х. Герої переживають непрості часи: Перші світову війну, революцію, поразку УНР та прихід до влади більшовиків. Лише кохання допомагає їм триматися.

"І будуть люди": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки об'єднують покоління, дарують теплі емоцій у нагадують про важливість сімейних цінностей.