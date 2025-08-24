Усвідомлення, що ти українець, – відомі акторки про те, що для них означає День Незалежності
- Акторки Віталіна Біблів, Анастасія Іванюк, Ксенія Вертинська поділилися своїм ставленням до Дня Незалежності України та планами на свято.
- Віталіна Біблів працюватиме, Анастасія Іванюк проведе день за кордоном, а Ксенія Вертинська планів не має.
24 серпня відзначається День Незалежності України. Акторки Віталіна Біблів, Анастасія Іванюк, Ксенія Вертинська, які знялися в комедійному серіалі "Сім'я по неділях", розповіли, що для них означає це свято.
Вони також поділились своїми планами на цей день. Детальніше читайте у матеріалі Кіно 24.
Віталія Біблів
Віталіна Біблів розповіла, що працюватиме на День Незалежності: спершу в неї запланована репетиція, а потім – примірка гриму і костюма. Акторка щаслива, що проведе свято у колі колег і друзів.
Незалежно від того, що думає світ, мені байдуже на їхню думку. Адже за чотири роки вони так і не осягнули, що ми незалежні, нескорені й не підемо на жодні поступки. З кожним роком цей день для мене стає дедалі більш потужним, міцним, свідомим. Це не просто вдягнути вишиванку та помахати прапором – це усвідомлення того, що ти українець. І я від цього неймовірно щаслива,
– наголосила Біблів.
Анастасія Іванюк
Анастасія Іванюк поділилась, що 24 серпня проведе за кордоном, але додала, що її думки будуть з рідним домом. За словами акторки, День Незалежності України – її улюблене свято.
Ще підлітком я відчувала його значущість та велич і розуміла, наскільки непростим шляхом наша країна здобула звання незалежної. Та у світлі останніх міжнародних подій цей день став для мене воістину священним. Не просто святом, а миттю, коли ми можемо відчути присутність наших пращурів, які дають нам сили для боротьби та опору сьогодні,
– зізналась Іванюк.
Ксенія Вертинська
Ксенія Вертинська особливих планів на святкування Дня Незалежності не має. Акторка розповіла, що у неї розпочався театральний сезон, тому літо проводжає на роботі.
Цей день сьогодні для мене – про вдячність усім нашим захисникам та захисницям, які тримають оборону, і завдяки яким ми можемо говорити одне одному: "З Днем Незалежності!",
– підкреслила Вертинська.
