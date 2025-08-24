24 серпня відзначається День Незалежності України. Акторки Віталіна Біблів, Анастасія Іванюк, Ксенія Вертинська, які знялися в комедійному серіалі "Сім'я по неділях", розповіли, що для них означає це свято.

Вони також поділились своїми планами на цей день. Детальніше читайте у матеріалі Кіно 24.

Віталія Біблів

Віталіна Біблів розповіла, що працюватиме на День Незалежності: спершу в неї запланована репетиція, а потім – примірка гриму і костюма. Акторка щаслива, що проведе свято у колі колег і друзів.

Незалежно від того, що думає світ, мені байдуже на їхню думку. Адже за чотири роки вони так і не осягнули, що ми незалежні, нескорені й не підемо на жодні поступки. З кожним роком цей день для мене стає дедалі більш потужним, міцним, свідомим. Це не просто вдягнути вишиванку та помахати прапором – це усвідомлення того, що ти українець. І я від цього неймовірно щаслива,

– наголосила Біблів.

Віталіна Біблів / Фото пресслужба

Анастасія Іванюк

Анастасія Іванюк поділилась, що 24 серпня проведе за кордоном, але додала, що її думки будуть з рідним домом. За словами акторки, День Незалежності України – її улюблене свято.

Ще підлітком я відчувала його значущість та велич і розуміла, наскільки непростим шляхом наша країна здобула звання незалежної. Та у світлі останніх міжнародних подій цей день став для мене воістину священним. Не просто святом, а миттю, коли ми можемо відчути присутність наших пращурів, які дають нам сили для боротьби та опору сьогодні,

– зізналась Іванюк.

Анастасія Іванюк / Фото пресслужба

Ксенія Вертинська

Ксенія Вертинська особливих планів на святкування Дня Незалежності не має. Акторка розповіла, що у неї розпочався театральний сезон, тому літо проводжає на роботі.

Цей день сьогодні для мене – про вдячність усім нашим захисникам та захисницям, які тримають оборону, і завдяки яким ми можемо говорити одне одному: "З Днем Незалежності!",

– підкреслила Вертинська.

Ксенія Вертинська / Фото пресслужба

