Вони також поділились своїми планами на цей день. Детальніше читайте у матеріалі Кіно 24.
Не пропустіть 5 блискучих фільмів і серіалів, які треба подивитись у День Незалежності
Віталія Біблів
Віталіна Біблів розповіла, що працюватиме на День Незалежності: спершу в неї запланована репетиція, а потім – примірка гриму і костюма. Акторка щаслива, що проведе свято у колі колег і друзів.
Незалежно від того, що думає світ, мені байдуже на їхню думку. Адже за чотири роки вони так і не осягнули, що ми незалежні, нескорені й не підемо на жодні поступки. З кожним роком цей день для мене стає дедалі більш потужним, міцним, свідомим. Це не просто вдягнути вишиванку та помахати прапором – це усвідомлення того, що ти українець. І я від цього неймовірно щаслива,
– наголосила Біблів.
Віталіна Біблів / Фото пресслужба
Анастасія Іванюк
Анастасія Іванюк поділилась, що 24 серпня проведе за кордоном, але додала, що її думки будуть з рідним домом. За словами акторки, День Незалежності України – її улюблене свято.
Ще підлітком я відчувала його значущість та велич і розуміла, наскільки непростим шляхом наша країна здобула звання незалежної. Та у світлі останніх міжнародних подій цей день став для мене воістину священним. Не просто святом, а миттю, коли ми можемо відчути присутність наших пращурів, які дають нам сили для боротьби та опору сьогодні,
– зізналась Іванюк.
Анастасія Іванюк / Фото пресслужба
Ксенія Вертинська
Ксенія Вертинська особливих планів на святкування Дня Незалежності не має. Акторка розповіла, що у неї розпочався театральний сезон, тому літо проводжає на роботі.
Цей день сьогодні для мене – про вдячність усім нашим захисникам та захисницям, які тримають оборону, і завдяки яким ми можемо говорити одне одному: "З Днем Незалежності!",
– підкреслила Вертинська.
Ксенія Вертинська / Фото пресслужба
Нагадаємо, раніше наша редакція писала про найкращі фільми незалежної України.