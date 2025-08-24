Осознание, что ты украинец, – известные актрисы о том, что для них значит День Независимости
- Актрисы Виталина Библив, Анастасия Иванюк, Ксения Вертинская поделились своим отношением ко Дню Независимости Украины и планами на праздник.
- Виталина Библив будет работать, Анастасия Иванюк проведет день за границей, а Ксения Вертинская планов не имеет.
24 августа отмечается День Независимости Украины. Актрисы Виталина Библив, Анастасия Иванюк, Ксения Вертинская, которые снялись в комедийном сериале "Семья по воскресеньям", рассказали, что для них значит этот праздник.
Они также поделились своими планами на этот день. Подробнее читайте в материале Кино 24.
Не пропустите 5 блестящих фильмов и сериалов, которые надо посмотреть в День Независимости
Виталия Библив
Виталина Библив рассказала, что будет работать на День Независимости: сначала у нее запланирована репетиция, а потом – примерка грима и костюма. Актриса счастлива, что проведет праздник в кругу коллег и друзей.
Независимо от того, что думает мир, мне безразлично их мнение. Ведь за четыре года они так и не постигли, что мы независимые, непокоренные и не пойдем ни на какие уступки. С каждым годом этот день для меня становится все более мощным, крепким, сознательным. Это не просто надеть вышиванку и помахать флагом – это осознание того, что ты украинец. И я от этого невероятно счастлива,
– подчеркнула Библив.
Анастасия Иванюк
Анастасия Иванюк поделилась, что 24 августа проведет за границей, но добавила, что ее мысли будут с родным домом. По словам актрисы, День Независимости Украины – ее любимый праздник.
Еще подростком я чувствовала его значимость и величие и понимала, насколько непростым путем наша страна получила звание независимой. Но в свете последних международных событий этот день стал для меня поистине священным. Не просто праздником, а мгновением, когда мы можем почувствовать присутствие наших предков, которые дают нам силы для борьбы и сопротивления сегодня,
– призналась Иванюк.
Ксения Вертинская
Ксения Вертинская особых планов на празднование Дня Независимости не имеет. Актриса рассказала, что у нее начался театральный сезон, поэтому лето провожает на работе.
Этот день сегодня для меня – о благодарности всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону, и благодаря которым мы можем говорить друг другу: "С Днем Независимости!",
– подчеркнула Вертинская.
Напомним, ранее наша редакция писала о лучших фильмах независимой Украины.