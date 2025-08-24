24 августа отмечается День Независимости Украины. Актрисы Виталина Библив, Анастасия Иванюк, Ксения Вертинская, которые снялись в комедийном сериале "Семья по воскресеньям", рассказали, что для них значит этот праздник.

Они также поделились своими планами на этот день. Подробнее читайте в материале Кино 24.

Виталия Библив

Виталина Библив рассказала, что будет работать на День Независимости: сначала у нее запланирована репетиция, а потом – примерка грима и костюма. Актриса счастлива, что проведет праздник в кругу коллег и друзей.

Независимо от того, что думает мир, мне безразлично их мнение. Ведь за четыре года они так и не постигли, что мы независимые, непокоренные и не пойдем ни на какие уступки. С каждым годом этот день для меня становится все более мощным, крепким, сознательным. Это не просто надеть вышиванку и помахать флагом – это осознание того, что ты украинец. И я от этого невероятно счастлива,

– подчеркнула Библив.

Виталина Библив / Фото пресс-служба

Анастасия Иванюк

Анастасия Иванюк поделилась, что 24 августа проведет за границей, но добавила, что ее мысли будут с родным домом. По словам актрисы, День Независимости Украины – ее любимый праздник.

Еще подростком я чувствовала его значимость и величие и понимала, насколько непростым путем наша страна получила звание независимой. Но в свете последних международных событий этот день стал для меня поистине священным. Не просто праздником, а мгновением, когда мы можем почувствовать присутствие наших предков, которые дают нам силы для борьбы и сопротивления сегодня,

– призналась Иванюк.

Анастасия Иванюк / Фото пресс-служба

Ксения Вертинская

Ксения Вертинская особых планов на празднование Дня Независимости не имеет. Актриса рассказала, что у нее начался театральный сезон, поэтому лето провожает на работе.

Этот день сегодня для меня – о благодарности всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону, и благодаря которым мы можем говорить друг другу: "С Днем Независимости!",

– подчеркнула Вертинская.

Ксения Вертинская / Фото пресс-служба

