Кіно, об'єднане історією: 3 патріотичні фільми, які треба подивитися в День соборності України

22 січня Україна відзначає День Соборності — свято, яке має глибоке історичне значення для українського народу. Саме цього дня, в 1919 році, був проголошений Акт Злуки УНР та ЗУНР, що стало символом прагнення до єдності та соборності українських земель у єдину незалежну державу.

І коли, як не сьогодні, обирати для перегляду фільми, яких об'єднала українська історія. Вони дозволяють краще зрозуміти не лише події минулого, але й дух часу, який допоміг сформувати сучасну Україну.

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"Крути 1918"

Початок XX століття став важким і переломним періодом для українців, адже країна переживала складні історичні етапи боротьби за свою незалежність. Україна, після довгих років під владою чужих імперій, прагнула здобути свою свободу. Але незалежність, яку вона здобула в 1917 році, була лише початком великого шляху, і її потрібно було ще утримати. В умовах політичної та військової нестабільності, українці змушені були боротися за своє право на існування як самостійна нація.

"Крути 1918": дивіться онлайн трейлер фільму

Однією з найстрашніших і водночас героїчних подій цього періоду стала битва під Крутами, яка відбулася 29 січня 1918 року. Це був справжній епос мужності, що залишив глибокий слід в історії. Під Крутами, на відстані кількох десятків кілометрів від Києва, кілька сотень українських студентів, молодих патріотів, вирішили стати на захист своєї країни. Вони зіткнулися з чотиритисячною, добре озброєною Червоною армією, яка наступала на Київ.

Ці молоді люди не мали досвіду в битвах, не були підготовлені до справжньої війни, але їхній дух і прагнення захистити свою Батьківщину стали вирішальними.

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

Останні дні життя Симона Петлюри, зафіксовані в його щоденниках, – це болісне відображення боротьби великої людини, яка все своє життя віддала ідеї незалежної України, і яку жорстока історія обірвала, не давши можливості побачити свою перемогу. Ці щоденники – це не лише історія однієї людини, а й частина великої історії національної боротьби за свободу.

"Таємний щоденник Симона Петлюри": дивіться онлайн трейлер фільму

"10 днів Незалежності України"

Це третя серія ютуб-проєкту "День Соборності: як об'єдналися дві частини України", яка присвячена важливій події в історії українського національного руху — об'єднанню Східної та Західної України. У цій серії розповідається про те, як, попри численні труднощі та перешкоди, українці з обох частин країни, по обидва боки річки Збруч, здійснили свою волю та досягли прагнення об'єднати Україну в одну цілу державу. Це був процес, який об'єднав не тільки території, але й серця та душі людей, які бачили свою країну незалежною та соборною.

"10 днів Незалежності України": дивіться відео онлайн

Автор і ведучий цього фільму – Володимир В'ятрович, відомий історик і публіцист, який разом із командою Центру досліджень визвольного руху створив цей проєкт за підтримки Українського культурного фонду. Він не лише розповідає про історичні події, але й намагається передати атмосферу того часу, коли об'єднання стало можливим завдяки спільним прагненням українців.

У серії також підкреслюється, як саме відзначався цей день – символічний момент, коли обидві частини України об'єдналися в єдину державу.

Будинки прикрашали синьо-жовті прапори, на балконах виставляли килими та полотна з національною символікою, новорічні гірлянди перепліталися синьо-жовтими стрічками. Усе вказувало на те, що день, коли мають врешті об'єднатися дві частини однієї України, – подія непересічна,

– розповідає Володимир В'ятрович.

Ці подробиці створюють живу картину того, як народ України святкував цей історичний момент, коли, попри всі труднощі та загрози, країна змогла продемонструвати свою єдність і прагнення до незалежності.