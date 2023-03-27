Українські актори вимагають скасувати серіал СТБ з російським актором: прем’єра вже сьогодні

Українські актори – Наталка Денисенко, Настя Цимбалару, Артур Логай та інші – звернулися з проханням скасувати серіал СТБ "Останній лист коханого", в якому обличчя російського актора Прохора Дубравіна замінили українським Дмитром Саранським. За планами каналу, прем’єра має відбутися сьогодні, 27 березня, о 20 годині.

Зірки вважають неприпустимим випускати серіал з російським актором в українському ефірі, навіть якщо його обличчя буде замінене на лице українського за допомогою технологій. Також актори закликали усіх глядачів України бойкотувати серіал, передає 24 Канал.

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Українські актори вимагають зупинити показ серіалу СТБ

Наталка Денисенко

"В соцмережах таке несеться, що я не можу промовчати. Дорогі глядачі, ви, напевне, бачили, що російському акторові приліпили обличчя українського і планують показати цей серіал. Моя особиста думка, що так не має бути. Та, витратили гроші, але нам треба ці серіали відкладати на полицю і забути про них. Настануть кращі часи й ми знімемо щось нове. Будуть гроші й все буде добре. Але я прошу СТБ зупинити цей сором і прошу вас глядачів не дивитися такі серіали. Будь ласка, так немає бути".

Наталка Денисенко закликала бойкотувати серіал СТБ / Скриншот зі сторіс

Артур Логай

"Через більше, ніж рік великої війни, канал СТБ вважає, що допустимо пускати в український етер серіал із російським актором, коли країна бореться за виживання з агресором. Ми вважаємо це неприпустимим і рішуче виступаємо проти показу цього серіалу в будь-якому вигляді, на будь-якій платформі, що транслюється в Україні.

Від телеканалу СТБ ми просимо офіційного пояснення їхніх дій та видалення цього продукту з усіх українських майданчиків та визнання неприпустимості подібних дій надалі. Від українців ми просимо залучення уваги до цієї ситуації й розуміння, що російські актори, артисти, їхні тіла чи обличчя, з технологіями чи без — не можуть бути в українському етері, в українських серіалах, фільмах, і взагалі, в інфопросторі. Ні зараз. Ні через рік, два чи п‘ять, чи десять".

Анна Саліванчук

"Українські актори категорично проти російських акторів у кадрі. Ми закликаємо усіх бойкотувати і не дивитися серіали за участю ворожої сторони".



Анна Саліванчук закликала бойкотувати серіал СТБ / Скриншот зі сторіс

Настя Цимбалару

"Від того, що відбувається навкруги у нашій сфері, хочеться просто кричати. Коли це все скінчиться? Скільки ще треба часу, жертв, смертей? Коли нарешті всі "нажруться" тих грошей? Коли перестануть боятися говорити, щось втрачати? Чому поки одні борються за вільне майбутнє, інші мовчать? Коли нарешті з понівечених, нещасних, невпевнених, ми станемо красивими, гідними, рішучими? Коли нарешті почнемо любити себе та одне одного? Якби було так, як у відео. Схоже, наша боротьба тільки починається".

Олена Світлицька

"Колись я працювала з цим актором на одному майданчику і дуже добре пам’ятаю його наративи про Путіна. Він ним захоплювався, підтримував анексію Криму і казав, що кращого президента для росіян годі й бажати.

Скільки ще українці будуть принижувати самі себе такими вчинками? Коли відношення до українського контенту на телебаченні буде гідним? Коли прийде уявлення продюсерів, що це формує свідомість глядача?".