3 високорейтингові детективи на Netflix, які подивитесь за кілька годин

Пропонуємо провести вихідні за переглядом цікавого серіалу. Це допоможе трошки розслабитися, відпочити від робочих та буденних справ, якими постійно зайнята голова.

24 Канал розповість про високорейтингові детективи на Netflix, які можна подивитись за кілька годин. Читайте описи сюжетів, дивіться трейлери та обирайте серіал на вихідні.

Теж цікаво "Белла Віта" та не тільки: ці українські серіали можна подивитись за день

Які високорейтингові детективи на Netflix можна подивитись за кілька годин?

"Його і її"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.1/10

У центрі сюжету – Анна, яка відмовилась від кар'єри ведучої новин та особистого життя після втрати доньки. Одного разу жінка дізнається, що в її рідному місті, Далонезі, сталося вбивство і береться за роботу.

Анна повертається до Далонеги, щоб розкрити правду. Під час розслідування, яке розкриє таємниці минулого, вона зіштовхується зі своїм чоловіком – детективом Джеком Харпером.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.8/10

Події серіалу розгортаються через п'ять років після трагедії, що сколихнула місто Літтл-Кілтон. Популярну старшокласницю Енді Белл убив її хлопець Сал Сінгх, який згодом покінчив життя самогубством. Принаймні, так вважають усі, зокрема поліція, тому справу закривають.

Проте старшокласниця Піппа Фіц-Амобі припускає, що за трагедією ховається дещо більше. Дівчина розпочинає власне розслідування, вивчаючи справу для випускного проєкту. Головна героїня налаштована рішуче та хоче розкрити правду, але якщо вбивця поруч, то їй може загрожувати небезпека.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Каштановий чоловічок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.6/10

На місці, де сталося жорстоке вбивство, поліція знаходить фігурку каштанового чоловічка. Отримавши моторошну підказку, детективи намагаються знайти злочинця, який причетний до зникнення дочки політика.

"Каштановий чоловічок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?