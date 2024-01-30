4 детективні серіали з напруженим сюжетом, від яких мурахи по тілу

Детективи – це завжди вдалий варіант для вечірнього перегляду, якщо хочеться чого незвичайного, що триматиме у напрузі. Все більшої популярності набирають скандинавські детективні серіали.

Вони багаті на напружені сюжети, приголомшливі похмурі пейзажі та реалістичну атмосферу, від яких неможливо відірватися, зазначає 24 Канал. Саме такі стрічки для довгих зимових вечорів знайдете у цій добірці.

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"Каштановий чоловічок", 2021

Це трилер, у якому розповідається історія вбивства молодої жінки, тіло якої знаходять на дитячому майданчику. Поряд з жертвою хтось залишив фігурку чоловічка, зробленого з сірників і каштанів.

"Каштановий чоловічок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Міст", 2011 – 2018

Наступним пропонуємо до перегляду 4-сезонний серіал з гострим сюжетом. Після короткого відключення електропостачання на мосту, що сполучає Данію та Швецію, знаходять тіло жінки, яке розрізане навпіл: верхня частина належить відомій шведській політикині, а нижня – данській повії, яку вбили 3 роки тому.

"Міст": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хиткий пісок", 2019

У престижній школі стається масова стрілянина, головною підозрюваною в якій є одна з найкращих учениць – Мая. Ця трагедія забирає життя її хлопця та найкращої подруги. Але ким насправді є Мая: вбивцею чи жертвою?

"Хиткий пісок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"У пастці", 2022

Неподалік від великого містечка знаходять тіло чоловіка. Згодом сильна хуртовина відокремлює це містечко від решти світу. Тоді місцеві жителі та начальник поліційної дільниці Андрі Олафссон залишаються сам на сам із вбивцею та стихією.

"У пастці": дивіться онлайн трейлер фільму