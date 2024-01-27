Зігріють у зимовий вечір: 5 фільмів за мотивами детективів Агати Крісті

З творами Агати Крісті точно знайомий кожен, або хоча б чув про них. Вона стала не лише улюбленою авторкою мільйонів читачів, а й надихнула своїми творами режисерів на створення надзвичайних стрічок.

"Королева детективів" залишила неоціненний вклад не лише в літературу, а й у світовий кінематограф. Тож 24 Канал приготував добірку фільмів за мотивами творів Агати Крісті, які варто переглянути вже сьогодні.

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"Зло під сонцем"

Рік: 1982

Рейтинг IMDb: 7.1

Життя Еркюля Пуаро наче лабіринт. Воно сповнене загадок та усіляких таємниць. Втомившись від своєї рутини, Пуаро вирішує піти у відпустку. Йому сподобався готель на острові Адріатичного моря. Однак, прибувши туди, детектив не може повністю насолодитись відпочинком, адже на нього чекає нова таємниця.

"Зло під сонцем": дивіться онлайн трейлер фільму

"Побачення зі смертю"

Рік: 1988

Рейтинг IMDb: 6.2

Єдиний і неповторний детектив Еркюль Пуаро вирушає в подорож Палестиною. Там він знайомиться з сім’єю, кожен член якої терпіти не може свою родичку – місіс Бойнтон. Жінка декілька років надокучала всім, а тепер за дивних обставин померла. Тож детектив має розгадати таємницю вбивства, адже у кожного з її родичів був мотив.

"Побачення зі смертю": дивіться онлайн трейлер фільму

"Велике алібі"

Рік: 2008

Рейтинг IMDb: 5.4

Французька екранізація роману Агати Крісті, режисером якої є Паскаль Боніцер, розповідає нам про збіг обставин, якого насправді не існує. Усі випадковості далеко не випадкові. Жертва – зрадливий чоловік. Підозрювана – його дружина. Здавалося, усі пазли склались, але ні. Не все в житті так однозначно.

"Велике алібі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їх було десять"

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 5.7

Рано чи пізно кожен поплатиться за свої гріхи. Страшні вчинки об'єднують десятьох людей, яких запросили на безлюдний острів. Пізніше вони усвідомлюють, що на них відкрито полювання і десятеро "щасливчиків" перебувають в пастці, адже повністю ізольовані від навколишнього світу.

"Їх було десять": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смерть на Нілі"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 6.3

На пароплаві, що пропливав річкою Ніл, було скоєно убивство. Смерть забрала життя самовпевненої заможної красуні. Під підозрою опиняється кожен і лише Еркюль Пуаро здатен зрозуміти хто тут хто, та чи встигне детектив розкрити таємницю заможних британців, коли небезпека чатує на кожному кроці?

"Смерть на Нілі": дивіться онлайн трейлер фільму

Автор: Софія Єлейко