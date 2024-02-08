5 детективних мінісеріалів з високим рейтингом, які можна подивитися за вечір

Часто виникає бажання не витрачати багато часу на перегляд серіалів, але при цьому хочеться подивитись щось нестандартне. Зокрема, коли сюжет заплутаний, завжди хочеться швидше розкрити правду у цій історії.

У таких випадках зверніть увагу на добірку 24 Каналу. Ми пропонуємо вам зануритись у захопливу історію, яку можна подужати за один вечір. Обирайте стрічку та вперед до нових сюжетів!

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Детективні мінісеріали з високим рейтингом

"Неймовірне"

Головна героїня детективного мінісеріалу – вісімнадцятирічна Марі, яка стає жертвою зґвалтування та звертається до поліції. Під час допиту дівчина поводиться спокійно, що породжує сумніви серед інспекторів щодо її історії. Через тиск працівників поліції Марі відмовляється від своїх звинувачень, і справу закривають. Та це не кінець, бо дві поліцейські вирішують все-таки розкрити всю правду.

"Неймовірне": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гострі предмети"

У захопливому детективному мінісеріалі розповідається історія Камілли Прікер – журналістки, що проживає в Чикаго та працює в маловідомій газеті. Після таємничого зникнення дівчини в її рідному містечку Камілла вирішує написати вибухову статтю, присвячену розслідуванню цього інциденту. Проте її повернення додому виявляється нелегким завданням. Минуле нагадує про себе…

"Гострі предмети": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Одного разу вночі"

Американський студент пакистанського походження Насір Хан, вирісши у суворій традиційній сім'ї, є дуже сором'язливим. Через це йому складно встановлювати контакти з веселими ровесниками. Одного разу його однокурсники запрошують його на вечірку. Дорогою Насір знайомиться з красунею та проводить ніч у неї вдома. Однак, прокинувшись наступного ранку, хлопець виявляє труп дівчини з ножовими пораненнями.

"Одного разу вночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мегре"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні емоції можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Короткий детективний серіал у форматі 4 серій здобув високу оцінку глядачів, вдало адаптуючи романи Жоржа Сіменона про відомого детектива. Для Жюля Мегре будь-який загадковий злочин – це як наступний кросворд, над яким йому не потрібно довго розмірковувати. Цей холоднокровний і цинічний детектив майстерно розгадує загадки усіх довкола.

"Мегре": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорний птах"

Серіал був знятий за реальними подіями. Коли Джиммі Кін починає відбувати 10-річний термін ув'язнення, йому пропонують неймовірну угоду: якщо він зможе отримати зізнання від Ларрі Голла, якого підозрюють у вбивствах, Джиммі буде випущено на волю. Виконання цього завдання стає викликом усього його життя.

"Чорний птах": дивіться онлайн трейлер серіалу