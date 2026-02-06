3 високорейтингові детективні серіали, від яких неможливо відірватися

Позаду робочий тиждень, сповнений усіляких випробувань, дедлайнів та інших робочих моментів. Після цього важливо знайти час для відновлення власного ресурсу.

Ідеальним варіантом може стати перегляд серіалу, який захоплює від початку до фінальних титрів. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найрейтинговіших детективних серіалів у світі. Серед них точно знайдеться й ваш фаворит.

Які детективні серіали подивитись ввечері?

"Шерлок"

Рейтинг IMDb: 9.0

Це топовий детективний британський мінісеріал, який виходив з 2010 по 2017 роки. Сюжет розгортається навколо Шерлока Холмса. Він – відомий герой творів Артура Конан Дойла. А поруч із Шерлоком завжои його вірний товариш – доктор Ватсона. Дія відбувається в сучасному світі. Це прекрасна адаптація легендарної кіноісторії.

"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Справжній детектив"

Рейтинг IMDb: 8.8

Американський детективний телесеріал, який створив Нік Піццолатто.

У головних ролях: Меттью Мак-Конегі, Вуді Гаррельсон, Колін Фаррелл, Рейчел Мак-Адамс, Тейлор Кітч, Келлі Райллі, Вінс Вон, Магершала Алі, Кармен Іджого, Стівен Дорфф, Скут Макнейрі, Рей Фішер.

"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету двоє детективів, які разом розслідують серійне вбивство. Серіал ідеально підійте для прихильників тривожної атмосфери і несподіваної розв'язки.

"Міст"

Рейтинг IMDb: 8.6

Шведсько-данський детективний телесеріал, який вийшов у світ в 2011 році. Сюжет серіалу розгортається навколо поліцейського розслідування. Дія розпочинається після того, як на Ересуннському мосту знаходять труп.

"Міст": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей кінопроєкт відзначається сильною сюжетною лінією та акторами, що запам'ятовуються. Згідно із відгуками глядачів, кожен сезон – сильніший за інший. Стрічка ідеально підійде для поціновувачів трилерів та детективів.