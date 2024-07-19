Напруга зростає кожної хвилини: 3 детективні серіали, які варті вашої уваги

Багато людей полюбляють дивитися детективи, адже їхній сюжет часто тримає в напрузі до останнього. Хочеться проковтнути усі серії за один раз, щоб дізнатися, яким буде фінал та що в результаті станеться з головними героями.

Редакція Кіно 24 також захоплюється детективними серіалами, тому підготувала для вас відповідну добірку. Беріть попкорн та налаштовуйтеся на заплутані сюжети, які нікого не залишають байдужими.

До слова Новинки у топі: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, від яких неможливо відірватись

"Велика маленька брехня"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 14

Події серіалу розгортаються у місті Монтерей. Там живуть жінки, які занадто багато уваги та часу присвячують своїм дітям, поки чоловіки заробляють великі гроші. Їхня буденність здається ідеальною, однак у шафах заховано чимало скелетів. Якось у місті з'являється Джейн, яка сама виховує дитину. Раптом Монтерей сколихнула новина про вбивство. Триває слідство, але кожна сім'я причетна до цього злочину.

"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Милі ошуканки"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 160

У серіалі розповідається про таємниче зникнення Елісон ДіЛаурентіс. Сталося це під час вечірки, яку вона влаштувала разом з друзями. Через деякий час знайшли тіло молодої дівчини. Її подруги, Спенсер, Ханна, Арія та Емілі, після трагічного випадку втратили близький зв'язок. Однак раптом усі четверо починають отримувати дивні повідомлення від незнайомця, який підписується як "Е". Ці події змушують дівчат знову возз'єднатися.

"Милі ошуканки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Як уникнути покарання за вбивство"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 90

У серіалі показані молоді юристи, яких починає вчити правозахисниця з неабияким досвідом. Професорка Анна Ліза Кіттінг бере під свою опіку п'ятьох студентів, які допомагають їй з роботою. Хлопці та дівчата працюють з клієнтами, збирають та досліджують інформацію, аби розслідувати заплутані справи. Життя Анни Лізи Кіттінг повне таємниць, однак жінка – справжня професіоналка у своїй справі та чудово справляється з труднощами.

"Як уникнути покарання за вбивство": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте детективний серіал, який включатимете ввечері. Обіцяємо, що ви цікаво проведете вільний час!