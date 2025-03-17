Від нього мурахи по тілу: високорейтинговий детективний серіал, який дивились всі

Якщо ви обожнюєте трилери та детективні стрічки, то ми знайшли для вас ідеальний серіал, який підкорить вашу увагу з першої ж серії. Колись ця кіноісторія завоювала серця мільйонів підлітків по всьому світу, ставши справжнім культурним феноменом.

Однак, навіть якщо вам вже давно не 14, цей серіал все одно залишиться захопливим і буде цікавим для глядачів будь-якого віку. Мова йде про популярну стрічку "Гарненькі брехухи", яка захоплює своєю інтригою, загадковими подіями та неочікуваними поворотами сюжету. Тому Кіно 24 розповість вам більше про сюжет серіалу.

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Про що сюжет серіалу "Гарненькі брехухи"

Серіал розповідає історію чотирьох дівчат – Спенсер, Ханни, Арії та Емілі, чиї тісні дружні стосунки були розірвані після зникнення їхньої найкращої подруги, Елісон.

Її таємниче зникнення залишило дівчат в глибокому смутку та непевності, а їхнє життя кардинально змінилося. Через рік після цього приголомшливого інциденту дівчата знову починають зустрічатися, і їхній зв'язок починає відновлюватися, хоча не без труднощів.

Однак мир і спокій швидко змінюються, коли вони починають отримувати загадкові повідомлення від анонімного відправника, який підписується літерою "Е". Ці повідомлення містять в собі особисті таємниці дівчат, які вони нікому не розповідали, навіть своїм найближчим друзям.

"Гарненькі брехухи": дивіться онлайн трейлер серіалу

Найстрашніше – цей анонім здається знати всі ті секрети, які зберігала тільки Елісон, і загрожує викриттям цих інтимних деталей. Це змушує дівчат почати розслідування та шукати відповідь на питання: хто стоїть за цими повідомленнями та чому він або вона хоче завдати їм шкоди.

Але є одна велика загадка – Елісон мертва. То хто ж тоді відправляє ці повідомлення? Чи є якась невідомість, яку вони досі не розкрили? Чи можливо, що Елісон ще жива? Цей серіал затягує інтригою, створюючи атмосферу напруження та таємничості, яка тримає глядачів в напрузі від серії до серії.