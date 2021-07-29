Загадковий серіал із Ніколь Кідман в головній ролі ми побачимо вже дуже скоро – 18 серпня 2021. Редакція Кіно 24 зібрала основні факти про стрічку і розповість вам все, що знає на цей момент.

5 фактів про дивацький серіал "Дев’ять незнайомців" з Ніколь Кідман

Факт 1. "Дев’ять зовсім незнайомих людей" – адаптація однойменного роману письменниці Ліани Моріарті

Серіал знятий за мотивами однойменного бестселера письменниці Ліани Моріарті, який побачив світ у 2018 році. Навіть за трейлером серіалу зрозуміло, що Моріарті таки вдасться тримати глядачів у напрузі.

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Факт 2. У центрі сюжету – дев’ять незнайомців на "відпочинку" у готелі Tranquillum House

У серіалі події відбуваються в Tranquillium House – шикарному спа-готелі в Австралії. Туди, на курорт, приїжджають дев’ять емоційно вигорілих людей у пошуках самих себе і для того, щоб розібратися зі своїми проблемами. Однак, не все так чудово, на перший погляд. Одна умова, яку повинні виконати всі відвідувачі готелю – відмовитися від спілкування із зовнішнім світом, попрощатися зі смартфонами, планшетами та 5G. Проте незнайомці абсолютно не мають ні найменшого уявлення про те, що їх очікує в майбутньому.

Факт 3. Ніколь Кідман зіграє роль Маші – німфи-гіпі

ЇЇ персонаж дуже загадковий – вона ходить босоніж по траві, має довге кучеряве волосся, носить вільну білу сукню й розмовляє м’яким, загадковим голосом. Маша навчає інших учасників ретриту, які приїхали в Австралію в пошуках гармонії та заспокоєння.



Ніколь Кідман в серіалі "Дев’ять зовсім незнайомих людей" / Фото Кіноріум

Гуру Маша тепер каже незнайомцям, що вони мають робити і як поводитися, не зважаючи на їхні бажання. Головна героїня сама поводить себе дивакувато і її вправи на розслаблення – незвичайні. У трейлері, який нещодавно опублікували в мережі, ситуація з кожною хвилиною стає все напруженішою і підігріває цікавість глядачів.

Інші актори та ролі в серіалі:

Мелісса Маккарті – письменниця Френсіс;

Люк Еванс – залежний Ларс;

Майкл Шеннон – чоловік, що втратив дитину;

Самара Вівін – Джессіка, залежна від пластичної хірургії;

Реджина Голл – розлучена домогосподарка;

Боббі Каннавле – пенсіонер Тоні.

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Факт 4. Трейлер натхненний схожими проєктами, такими як "Велика маленька брехня" і "Знищення"

"Через десять днів ви змінитеся", – говорить Ніколь Кідман до акторів, кожен з яких лежить у відкритих могилах, які, мабуть, вони вирили самі. Хм, зовсім не зловісно!

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Факт 5. Творець серіалу – керівник проєкту "Велика маленька брехня"

Досвідчений шоуранер Девід Е. Келлі, який у 1990-ті стояв за популярним юридичним серіалом "Закони Лос-Анджелеса", а 2017 року придумав для HBO "Велику маленьку брехню" – гламурний і драматичний серіал про скелети в шафах і сім’ях багатих та успішних людей. Натхнений успіхом "Великої маленької брехні" (а це вісім премій Еммі й чотири Золоті глобуси), у 2018 році Келлі прийшов зі сценарієм свого нового проєкту до Ніколь Кідман — і згодом з’явився серіал "Відіграти назад", один з найуспішніших проєктів 2020 року, – зазначає Vogue.

"Дев’ять зовсім незнайомих людей" став Джонатан Левайн, володар премії кінофестивалю Санденс.