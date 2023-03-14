Новий сезон "Дільничного з ДВРЗ" вийде вже сьогодні: з Ксенією Мішиною та В’ячеславом Довженко

Сьогодні, 14 березня, о 20:00 на телеканалі ICTV2 виходить третій сезон народного детективного серіалу "Дільничний з ДВРЗ". Що відомо про нові серії детективу про роботу поліцейських віддаленого столичного району – дізнавайтеся далі.

Як повідомили 24 Каналу, попередні сезони "Дільничного з ДВРЗ" полюбилися мільйонам глядачам. За рейтингами серіал неодноразово входив до списку найпопулярніших серіалів на українському телебаченні.

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"Дільничного з ДВРЗ" 3 сезон: що відомо

Нові серії "Дільничного з ДВРЗ" знімали ще восени 2021 року. Але через повномасштабне вторгнення російського агресора, показ нового сезону затримали. Головний актор серіалу В’ячеслав Довженко вважає, що зараз, коли українці набагато більше потребують морального відпочинку, ніж зазвичай, серіал може стати справжніми ліками для душі.

На думку виконавця ролі дільничного Бондаря, українські серіали у війну не тільки зможуть розрадити, а ще й допоможуть об‘єднати націю.

Розважальний контент зараз не просто потрібний – він необхідний. Суджу з того, що зараз збираємо повні зали в театрах. Людям важливо переключатися на щось хороше від нашого тяжкого сьогодення, від військової тематики, хоча й не маємо права про це забувати. Але відволікатися треба,

– каже В’ячеслав.

"Ніщо так не об’єднує людей, як культура. Тому коли ми говоримо про розважальний контент – це насамперед культурний контент. Чи має зніматися кіно у війну – має. І на будь-яку тему, а не тільки воєнну. Глядачам зараз це необхідно. Ми після 2014 року так катастрофічно мало назнімали свого контенту, що його зараз не вистачає. До мене часто навіть на вулиці підходять і кажуть: "Давайте ще знімайте, ми вже все передивилися". Тому треба знімати. Люди хочуть дивитися український контент, хочуть бачити українських акторів", – розповідає В’ячеслав.

В’ячеслав Довженко у серіалі / Фото пресслужби

Якщо раніше актора найчастіше впізнавали за роллю українського бійця з позивним "Серпень" у фільмі "Кіборги", то зараз найчастіше глядачі називають актора Бондарем за серіалом про дільничного.

"Дільничний з ДВРЗ" зараз на першому місці для моїх шанувальників. Це прямо-таки дійсно народний серіал вийшов. Якщо раніше найбільше по "Кіборгам" впізнавали, то зараз уже коли бачать мене, гукають: "Сірьоня!". За "Дільничного з ДВРЗ" чую стільки хороших відгуків і питань, коли ж буде продовження. І от нарешті новий сезон – вірю, що у такий складний час він тільки додасть наснаги до перемоги – з жартами Дзюби розвеселить, розслідуваннями дільничних відволіче, а запалом Бондаря надихне й самому ніколи не опускати руки, – розказує виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко.

А ще в житті головного героя зʼявиться нова дівчина – Марина, яку зіграє відома холостячка країни Ксенія Мішина. Про це розповів режисер серіалу Сергій Толкушкін. Чи зав’яжуться між героями стосунки, режисер не розповідає. Лиш натякає, що любовних пригод у новому сезоні буде набагато більше, ніж у попередніх.

Ксенія Мішина у серіалі / Фото пресслужби

З поліцейським району Петром Дзюбою дільничний Бондар спіймав чимало злочинців, серед яких виявилися і небезпечні бандити району. Та по-справжньому серйозні розслідування тільки чекають напарників. У 3 сезоні вони матимуть справу з небезпечним бандитом, що набагато серйозніший місцевого кримінального авторитета Грача. Нові романтичні знайомства Бондаря, сімейна драма у житті Дзюби, зустріч з давнозабутими родичами, розбірки між бандами й навіть справи з таємними агентами – новий третій сезон виявиться насиченим на сюрпризи.

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Сюжет серіалу "Дільничний з ДВРЗ"

Як повідомила пресслужба серіалу, за сюжетом перших двох сезонів, успішний оперативник Сергій Бондар мав справу тільки з серйозними злочинцями та найскладнішими спецопераціями. Та через те, що посадив бандита-мажора до тюрми й вплутався у скандал, має відбувати службу у віддаленому районі ДВРЗ. Зараз Бондар розбирається з проблемами місцевих жителів: чоловіками й дружинами, які не миряться через побутові сварки, незадоволеними сусідами й місцевими алкоголіками. І хоч як складно Сергію змиритися з таким життям, він на совість виконує свою роботу.