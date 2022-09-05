У Візеріса – перший син, Рейніра думає про весілля: огляд 3 серії "Дому Дракона"

Прем’єра третьої серії відбулася 4 вересня 2022 року на HBO Max та 5 вересня на Megogo з українським дубляжем. Ми з задоволенням переглянули третій епізод та готові поділитися враженнями та відгуками глядачів.

Від подій у другому епізоді до подій у третьому пройшло майже три роки. За цей час у Візеріса народився перший син, який, ймовірно, стане спадкоємцем престолу. Рейніра вважає, що батько просто замінив її на нього. Що ще цікавого показали у цій серії – читайте далі.

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Не перебільшимо, якщо скажемо, що Рейніра надалі залишається зіркою серіалу. Усім цікаво, як надалі розвиватимуться її стосунки з батьком. У третьому епізоду Візеріс намагається донести до неї, що їй потрібно вийти заміж.



Рейніра / Фото HBO

Проте дівчина відштовхує пропозицію батька і відчуває, що не стане спадкоємницею престолу. Адже Візеріс й сам одружився зі своєю нареченою Алісентою, від якої має першого сина Ейгона. До того у серіалі ми бачимо, що Алісент вагітна вдруге.

Варто зазначити, що стосунки між Рейнірою та Алісентою залишаються холодними. Рейніра відчуває, що її ігнорує король і всі інші.

Візеріс, вагітна Алісента та їхній син Ейгон / Фото HBO

У цій серії було вже більше крові, вогню та жорстоких сцен, аніж у другій, де практично їх не було, лише наприкінці. Зрештою шанувальники "Гри престолів" отримують те, що вони люблять найбільше.



Візеріс та Алісента / Фото HBO

Цікаво, що єдиною константою у перших трьох епізодах "Дома Драконів", як і у світі, який показали раніше в "Грі престолів", є роль жінки. Так само як в оригінальному серіалі була історія жінки Таргарієнів та її прагнення до трону Вестероса, у цьому Рейніра є такою ж головною героїнею, якою була Дейєнеріс: вона намагається розповісти свою історію.

Відгуки глядачів

Поки мені дуже подобається, персонажі чарівні, сюжет цікавий і здається, що ця франшиза знову на правильному шляху;

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Так само добре, як під час перегляду "Гри престолів". Відмінний сюжет, відмінний екшн, відмінна гра акторів, чудові персонажі та гарні діалоги. Я щосили намагаюся зрозуміти тих, кому це не подобається;

Кінець третього епізоду був кумедним. Чому Деймон просто не знищив усю ворожу армію раніше? Візуальні ефекти шоу чудові, але сюжету серйозно не вистачає.

Дім Дракона став найпопулярнішим серіалом на всю історію HBO Max. Тільки за перші години кожну серію переглядає понад 10 мільйонів користувачів.

Четверту серію покажуть 11 вересня на HBO Max і 12 вересня на Megogo з українським дубляжем.

Графік виходу наступних серій

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

Акторський склад

Педді Консидайн – Візеріс І Таргарієн;

Емма Д'арсі – Рейніра І Таргарієн;

Олівія Кук – Алісента Гайтавер;

Метт Сміт – Деймон Таргарієн;

Ріс Іванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мідзуно – Місарія.

Цікаво, що над костюмами в серіалі працювала Джені Темім, яка раніше одягла головних героїв у легендарному фільмі "Гаррі Поттер".

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