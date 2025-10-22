Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Дім Гіннесів", який підкорив українців
- "Дім Гіннесів" – популярний серіал на Netflix від творця "Гострих картузів" Стівена Найта.
- Серіал розповідає про життя родини Гіннесів у XIX столітті.
"Дім Гіннесів" від творця "Гострих картузів" Стівена Найта – зараз один із найпопулярніших серіалів на Netflix. Режисерами стали Том Шенкленд і Муня Акль, а головні ролі зіграли Луїс Партрідж, Ентоні Бойл, Емілі Фейрн і Фіонн О'Шия.
Актори "Домі Гіннесів" вразили глядачів своєю грою, харизмою і змогли закохати людей в цей серіал. Як вони виглядають у реальному житті – у матеріалі 24 Каналу.
Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Дім Гіннесів"?
Ентоні Бойл (Артур Гіннес)
Луїс Партрідж (Едвард Гіннес)
Емілі Ферн (Енн Планкет)
Фінн О'ші (Бенджамін Гіннес)
Джеймс Нортон (Шон Рафферті)
Ніам Маккормак (Еллен Кокрейн)
Гільда Фей (Султан)
Енн Скеллі (Аделаїда Гіннес)
Про що серіал "Дім Гіннесів"?
У серіалі показаний Дублін та Нью-Йорк XIX століття. Бенджамін Гіннес зміг зробити свою пивоварню успішною. Коли чоловік помирає, доля закладу переходить в руки його чотирьох дітей: Артура, Едварда, Енн і Бена. Однак кожен із них має власну таємницю.
"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали зараз найпопулярніші на Netflix?
"Дипломатка" (3 сезони, 22 серії)
"Рекрути" (1 сезон, 8 серій)
"Бункер мільярдерів" (1 сезон, 8 серій)
"Чудовисько: Історія Еда Ґіда" (1 сезон, 8 серій)
"Неро" (1 сезон, 8 серій)
"Проблемні" (1 сезон, 8 серій)
"Вікторія Бекхем (1 сезон, 3 серії)
"Венздей" (2 сезони, 16 серій)
"Дивні дива" (4 сезони, 34 серії)