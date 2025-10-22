Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов", который покорил украинцев
- "Дом Гиннесов" – популярный сериал на Netflix от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта.
- Сериал рассказывает о жизни семьи Гиннесов в XIX веке.
"Дом Гиннесов" от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта – сейчас один из самых популярных сериалов на Netflix. Режиссерами стали Том Шенкленд и Муня Акль, а главные роли сыграли Луис Партридж, Энтони Бойл, Эмили Фейрн и Фионн О'Шия.
Актеры "Дома Гиннесов" поразили зрителей своей игрой, харизмой и смогли влюбить людей в этот сериал. Как они выглядят в реальной жизни – в материале 24 Канала.
Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов"?
Энтони Бойл (Артур Гиннес)
Луис Партридж (Эдвард Гиннес)
Эмили Ферн (Энн Планкет)
Финн О'Ши (Бенджамин Гиннес)
Джеймс Нортон (Шон Рафферти)
Ниам Маккормак (Эллен Кокрейн)
Гильда Фей (Султан)
Энн Скелли (Аделаида Гиннес)
О чем сериал "Дом Гиннесов"?
В сериале показан Дублин и Нью-Йорк XIX века. Бенджамин Гиннес смог сделать свою пивоварню успешной. Когда мужчина умирает, судьба заведения переходит в руки его четырех детей: Артура, Эдварда, Энн и Бена. Однако каждый из них имеет собственную тайну.
"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала
