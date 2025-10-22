Укр Рус
Кино Киноновости Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов", который покорил украинцев
22 октября, 22:46
2

Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов", который покорил украинцев

Мария Примыч
Основные тезисы
  • "Дом Гиннесов" – популярный сериал на Netflix от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта.
  • Сериал рассказывает о жизни семьи Гиннесов в XIX веке.

"Дом Гиннесов" от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта – сейчас один из самых популярных сериалов на Netflix. Режиссерами стали Том Шенкленд и Муня Акль, а главные роли сыграли Луис Партридж, Энтони Бойл, Эмили Фейрн и Фионн О'Шия.

Актеры "Дома Гиннесов" поразили зрителей своей игрой, харизмой и смогли влюбить людей в этот сериал. Как они выглядят в реальной жизни – в материале 24 Канала.

Смотрите также Как изменилась Мелашка из сериала "Поймать Кайдаша", которая шокировала новостью о свадьбе

Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов"?

Энтони Бойл (Артур Гиннес)

Энтони Бойл / Коллаж Кино 24

Луис Партридж (Эдвард Гиннес)

Луис Партридж / Коллаж Кино 24

Эмили Ферн (Энн Планкет)

Эмили Ферн / Коллаж Кино 24

Финн О'Ши (Бенджамин Гиннес)

Финн О'Ши / Коллаж Кино 24

Джеймс Нортон (Шон Рафферти)

Джеймс Нортон / Коллаж Кино 24

Ниам Маккормак (Эллен Кокрейн)

Ниам Маккормак / Коллаж Кино 24

Гильда Фей (Султан)

Гильда Фей / Коллаж Кино 24

Энн Скелли (Аделаида Гиннес)

Энн Скелли / Коллаж Кино 24

О чем сериал "Дом Гиннесов"?

В сериале показан Дублин и Нью-Йорк XIX века. Бенджамин Гиннес смог сделать свою пивоварню успешной. Когда мужчина умирает, судьба заведения переходит в руки его четырех детей: Артура, Эдварда, Энн и Бена. Однако каждый из них имеет собственную тайну.

"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие еще сериалы сейчас самые популярные на Netflix?

  • "Дипломатка" (3 сезона, 22 серии)

  • "Рекруты" (1 сезон, 8 серий)

  • "Бункер миллиардеров" (1 сезон, 8 серий)

  • "Монстр: История Эда Гида" (1 сезон, 8 серий)

  • "Неро" (1 сезон, 8 серий)

  • "Проблемные" (1 сезон, 8 серий)

  • "Виктория Бекхэм (1 сезон, 3 серии)

  • "Венздей" (2 сезона, 16 серий)

  • "Очень странные дела" (4 сезона, 34 серии)