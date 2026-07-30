Disney повертає "Сам удома": Маколей Калкін знову стане Кевіном, але є один сюрприз

Схоже, Кевін Маккаллістер знову ризикує залишитися біля дверей власного будинку. Щоправда, цього разу вже не восьмирічним хлопчиком, а дорослим татом.

Disney, за інформацією People, серйозно розглядає ідею нової частини культового фільму "Сам удома", а головним ініціатором проєкту став сам Маколей Калкін.

Поки що про повноцінний старт зйомок говорити зарано. За словами джерела, проєкт перебуває на дуже ранній стадії розробки, однак ідея актора вже отримала майже "зелене світло" від Disney.

Якщо все складеться, Калкін знову зіграє Кевіна Маккаллістера. Але тепер ролі кардинально зміняться.



Фільм "Сам удома" / Фото imdb



Ще торік актор ділився власною ідеєю продовження. За його задумом, Кевін уже сам виховує дитину, але настільки занурений у роботу, що син починає на нього ображатися. Одного дня батько опиняється... за дверима власного будинку. І тут починається найцікавіше, адже пастки розставляє вже не Кевін, а його син.

Оригінальний "Сам удома" вийшов ще у 1990 році й давно став різдвяною класикою, без якої складно уявити грудневі телевізійні програми. Після шаленої популярності стрічка отримала продовження "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", а згодом ще кілька частин із новими акторами. Проте жодна з них навіть близько не повторила успіху історії про Кевіна.

У 2021 році Disney уже намагався вдихнути нове життя у франшизу, випустивши перезапуск для Disney+. Та глядачі швидко дали зрозуміти: "Сам удома" без Маколея Калкіна – це як різдвяна ялинка без гірлянди. Начебто є, але святкового настрою чомусь не додає.

Поки Disney офіційно мовчить, а сам Калкін не коментує чутки.

До слова, Голлівуд активно повертає до життя культові стрічки 90-х. Нещодавно стало відомо, що Warner Bros. працює над новою версією "Звільніть Віллі".



