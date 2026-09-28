Культовий трилер знову екранізують: хто зіграє головних героїв

Схоже, Голлівуд і телебачення остаточно вирішили: якщо історія колись була хітом, залишати її у спокої просто непристойно. Цього разу нове життя отримає культова "Дівчина з татуюванням дракона" Стіга Ларссона – але вже у форматі серіалу.

Як повідомляє deadline, Sky знайшов акторів на дві головні ролі. Девід Оєлово зіграє журналіста Мікаеля Блумквіста, а молода британська акторка Віола Преттіджон перевтілиться у хакерку Лісбет Саландер.

Що відомо про нову "Дівчину з татуюванням дракона"



Віола Преттіджон / Фото з Інстаграм



Серіал стане новою екранізацією першої частини трилогії "Міленіум" Стіга Ларссона. Події перенесуть у сучасність.

У центрі сюжету знову опиняться журналіст Мікаель Блумквіст і безкомпромісна хакерка Лісбет Саландер. Вони розслідуватимуть зникнення Гаррієт Вангер, яка безслідно зникла понад 30 років тому з острова, що належить одній із найвпливовіших промислових родин Швеції.

Що глибше герої копатимуться у минулому Вангерів, то очевиднішим стане старе правило кримінальних драм: якщо багата родина каже, що їй нічого приховувати, краще одразу перевірити підвал.

Автори серіалу також планують значно детальніше показати велику родину Вангерів, якій у попередніх кіноадаптаціях не завжди вистачало екранного часу. Знімання мають розпочатися у Литві вже у жовтні.

Хто стане новою Лісбет Саландер

Для Віоли Преттіджон роль може стати справжнім кар'єрним проривом. Раніше акторка зіграла молоду принцесу Єлизавету у серіалі "Корона", а також з'являлася у проєктах "Амадей".

Девід Оєлово значно відоміший глядачам. Номінант на "Еммі" та BAFTA грав у "Сайло", а в новій "Дівчині з татуюванням дракона" він також виступить одним із виконавчих продюсерів.

Цікаво й те, що нова адаптація з'явиться приблизно через 15 років після фільму Девіда Фінчера, де Блумквіста та Саландер зіграли Деніел Крейг і Руні Мара. До цього світ уже бачив шведську версію з Нумі Рапас і Мікаелем Нюквістом. Сценарій серіалу пишуть Аманда Коу, Стів Лайтфут та Анджела ЛаМанна, а серед режисерів – Рейнальдо Маркус Грін, Андреа Гаркін та Емі Ніл. Sony Pictures Television займатиметься міжнародними продажами проєкту.

Дата прем'єри нової "Дівчини з татуюванням дракона" поки не оголошена. Але після Руні Мари й Нумі Рапас планка для нової Лісбет стоїть настільки високо, що Віолі Преттіджон доведеться зламати не лише кілька комп'ютерів, а й упередження фанатів.

Стало відомо, що співачка Сабріна Карпентер зніметься у новому фільмі з Томом Голланом.