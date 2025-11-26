Зірка "Термінатора" знялась у 5 сезоні "Дивних див": хто увійшов до акторського складу

На продовження культової стрічки глядачі чекали аж три роки. Для фанів "Дивних див" підготували приємний сюрприз – до головних ролей повернувся увесь каст, а також варто очікувати на появу нових акторів.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з акторів став частиною п'ятого сезону "Дивних див", а хто не повернувся до ролей і з яких причин, з посиланням на Netflix.

Дивіться також 3 найновіші мінісеріали на Netflix, які доповнять осінні вечори

Акторський склад 5 сезону "Дивних див"

Міллі Боббі Браун – Одинадцять

У попередньому сезоні ця героїня пережила чимало: втрату сил, болісне повернення спогадів, битву з Векною та невдалу спробу врятувати Макс.

Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Фінн Вулфгард – Майк Вілер

У 4 сезоні автори розкрили історію Майка та Од, яка поєднувала коханню, брехню та порятунок. У новому сезоні хлопець не тільки боротиметься проти Векни, а й переживатиме конфліктні ситуації у своїй команді.

Фінн Вулфгард у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Сейді Сінк – Макс Мейфілд

Фінал 4 сезону для героїні Макс був емоційним не тільки для неї самої, а й для всіх глядачів. Без перебільшення можна сказати, що вона пережила пекло на землі.

Сейді Сінк у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Ґейтен Матараццо – Дастін Гендерсон

У серіалі Дастін особливо відкрився після смерті Едді Мансона, й став емоційною підтримкою групи.

Ґейтен Матраццо у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Девід Гарбор – Джим Гоппер

У попередньому сезоні Джим потрапив у полон до радянського табору, однак таки зміг повернутись додому.

Девід Гарбор у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Джо Кірі – Стів Гаррінгтон

Цей герой став чи не найулюбленішим серед інших. У новому сезоні він продовжить боротьбу, а його почуття до Ненсі все ще живуть у серці.

Джо Кірі у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Мая Гоук – Робін Баклі

Фінал минулого сезону розкрив Робін із нової сторони. Вона проявилась з нової сторони, а також відкрила свій романтичний інтерес до Віккі.

Мая Гоук у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Кого ще з акторів можна буде побачити у 5 сезоні "Дивних див":

Ноа Шнапп – Вілл Байєрс;

Келеб Маклафлін – Лукас Сінклер;

Вайнона Райдер – Джойс Байєрс;

Наталія Даєр – Ненсі Вілер;

Чарлі Гітон – Джонатан Байєрс;

Прія Фергюсон – Еріка Сінклер;

Бретт Ґелман – Мюррей Бауман;

Джеймі Кемпбелл Бауер – Векна / Генрі Кріл;

Кара Буоно – Карен Вілер;

Еймібет Макналті – Віккі;

Нелл Фішер – Голлі Вілер;

Джейк Коннеллі – Дерек;

Алекс Бро – лейтенант Акерс;

Лінда Гамільтон – доктор Кей (зірка "Термінатора").

Кого з персонажів та акторів не буде у новому сезоні "Дивних див"?

Едді Мансон (Джозеф Квінн) не повернеться, адже його герой загинув, рятуючи Гокінс. Не дарма смерть Едді назвали однією з найсильніших сцен у серіалі.

Також не повернеться і доктор Мартін Бреннер (Меттью Модайн), адже у четвертому сезоні він також помер.

Що відомо про п'ятий сезон "Дивних див"?

В Україні прем'єра відбудеться вже завтра, 27 листопада.

Події п'ятого сезону розгортатимуться восени 1987 року. Векна зникає, а уряд запроваджує у місті військовий карантин, посиливши полювання за Одинадцятою. Наближається фінальна битва та темрява, яка стане смертоноснішою за все, що було раніше. Щоб подолати зло, вся команда повинна об'єднатись та дати бій.

"Дивні дива" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

П'ятий сезон, який стане фінальним, виходитиме у три етапи.

У матеріалі ми розповіли, у які дати виходитимуть серії останнього сезону "Дивних див".