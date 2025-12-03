5 сезон "Дивних див" побив усі рекорди Netflix за кількістю переглядів

Мегапопулярний серіал "Дивні дива" побив усі можливі рекорди на Netflix. Кількість переглядів після прем'єри найновіших епізодів просто вражає.

Хоча на платформі наразі доступні лише перші чотири серії, їх уже подивилася величезна кількість глядачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Guardian.

Скільки переглядів зібрав 5 сезон "Дивних див" після прем'єри на Netflix?

Всього за перші п'ять днів після виходу чотири епізоди, які наразі доступні на платформі, зібрали 59,6 мільйона переглядів. Таким чином серіал випередив усі попередні англомовні проєкти Netflix. Є лише один проєкт, якому він поступається – це "Гра в кальмара", а саме другий та третій сезони.

За даними видання Variety, п'ятий сезон показав зростання переглядів на 171%, хоча слід зазначити, що загальна кількість переглядів враховувала лише п'ять днів, тоді як прем'єра четвертого сезону "Дивних див" тривала лише три дні.

Що відомо про прем'єру "Дивних див" на Netflix?