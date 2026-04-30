Це менше, ніж ви думаєте: скільки заробив український ведучий на зйомках "Диявол носить Прада 2"

30 квітня 2026 року в Україні прем'єра довгоочікуваного фільму "Диявол носить Прада 2". У продовженні популярного проєкту пощастило знятися українському ведучому Андрію Данілевичу та його дружині.

Недощавно відбувся допрем'єрний показ стрічки. Там Андрій Данілевич разом із дружиною для програми "Наодинці з Гламуром" розповіли, який гонорар вони отримали за участь у зйомках.

Дивіться також Зірка "Доктора Хауса" змінилась до невпізнання після помітного схуднення: як виглядає акторка

Скільки заробив український ведучий на зйомках "Диявол носить Прада"?

Подружжя стало єдиними українцями, а також єдиною парою, яка взяла участь у цьому проєкті. Вони знялися у масових сценах і за свою роботу отримали 250 євро на двох – сума, яка навіть не покрила витрат на дорогу.

До останнього не вірили! Ми бачили Енн Гетевей та Емілі Блант. Але телефон був намертво заклеєним. Було багато охорони. Це був договір. Селфі зробити було неможливо,

– розповіло подружжя.

Попри це, ведучий зізнався, що вони погодилися б на участь у фільмі навіть без гонорару, адже це унікальний досвід і велика можливість. За їхніми словами, самі зйомки здавалися чимось нереальним.

Вони мали змогу працювати поруч із Меріл Стріп, однак за умовами контракту всі смартфони учасників були заклеєні, щоб унеможливити фото чи відео, зокрема селфі.

Попри всі обмеження, подружжя радіє, що змогло побачити цей процес зсередини та стати частиною великого кінематографічного проєкту. І, як вони зазначають, ні про що не шкодують.

Цікаві подробиці про фільм "Диявол носить Прада 2"

"Диявол носить Прада 2" – американський комедійно-драматичний фільм 2026 року. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 квітня 2026 року, а в Україні фільм вийшов у прокат 30 квітня. Над проєктом працював режисер Девід Френкель за сценарієм Алін Брош Маккенни.

Стрічка є прямим продовженням фільму "Диявол носить Prada" 2006 року. Через 20 років після прем'єри культової картини до своїх ролей повернулися Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Трейсі Томс та Стенлі Туччі.

Крім того, нещодавно стало відомо, що деяких акторів вирізали з фінальної версії фільму. Зокрема, йдеться про Сідні Свіні та Конрад Рікамора. Про це повідомило видання Variety.

Творці пояснили, що сцена за участі Сідні Свіні не вписувалася в загальну логіку сюжету, тому її вирішили прибрати. Про це також писало видання Entertainment Weekly.