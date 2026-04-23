Яких відомих акторів несподівано "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"

Уже 30 квітня 2026 року у великий прокат виходить фільм "Диявол носить Прада 2". Це довгоочікуване продовження культового світового хіта.

До своїх ролей знову повернуться неймовірні Меріл Стріп, Енн Гетевей та інші актори. Однак є зірки, яких "вирізали" з фінального варіанту фільму. Про це повідомляє видання Variety.

Яких акторів "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"?

Однією з акторок, яка знялася у фільмі "Диявол носить Прада 2", стала Сідні Свіні. Її поява тривала лише три хвилини на початку стрічки, де вона зіграла саму себе.

Однак творці вирішили, що ця сцена структурно не поєднується з рештою подій сюжету, тож її було вирізано. Про це також повідомляло видання Entertainment Weekly.

Також глядачі не побачать сцени з актором Конрад Рікамора. За чутками, які ширяться мережею, його персонаж не пройшов тестові перегляди, хоча актор був затверджений на роль сусіда Енді по кімнаті.

Які актори з'являться у фільмі "Диявол носить Прада 2"?

У фільмі "Диявол носить Прада 2" глядачі побачать таких знаменитостей, як Леді Гага, Донателла Версаче та Наомі Кемпбелл , а також багатьох нових акторів, яких не було у першій частині. Зокрема, це Кеннет Брана, Джастін Теру, Люсі Лю та інші.

Фільм знову об'єднує основний акторський склад оригіналу разом із режисером Девід Франкель та сценаристкою Алін Брош Маккенна .

та сценаристкою . Продюсеркою стрічки стала Венді Файнерман, а виконавчими продюсерами – Майкл Бедерман, Карен Розенфелт та Алін Брош Маккенна.

"Диявол носить Прада 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Майже через 20 років після того, як Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі блискуче втілили образи Міранди, Енді, Емілі та Найджела, вони повертаються на модні вулиці Нью-Йорка – до стильних офісів журналу "Подіум" – у довгоочікуваному сиквелі культового фільму 2006 року, який став знаковим для цілого покоління.