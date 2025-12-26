Не дивіться його, якщо не хочете плакати: неймовірний фільм, що проймає до сліз

Фільм знятий за одойменним романом англійської письменниці Джоджо Мойєс. Хто хоча б раз читав "До зустрічі з тобою" або переглядав стрічку, точно скаже, що сліз стримати просто неможливо.

24 Канал пропонує більше дізнатись про фільм, адже він точно не з тих, хто пасе задніх у сучасному кінематографі.

"До зустрічі з тобою" – що відомо про фільм?

Роман вийшов у світ у 2012 році, а екранізація відбулась у 2016.

Теа Шеррок – режисерка фільму. Для неї "До зустрічі з тобою" став повнометражним художнім дебютом у кіно.

Головні актори:

Емілія Кларк – Луїза "Лу" Кларк;

Сем Клафлін – Вілл Трейнор;

також у фільмі знялися Дженна Коулман, Чарльз Денс, Меттью Льюїс, Джанет МакТір та інші.

Тривалість фільму: приблизно 106 хвилин (1 година 46 хвилин).

Жанр: мелодрама / драма.

Країни виробництва: Великобританія та США.

Сюжет фільму

У центрі історії – Луїза Кларк, молода дівчина, яка працює в кафе у маленькому британському містечку. Вона не знає, ким хоче бути і що робитиме завтра, а її стосунки з хлопцем Патріком не надто глибокі, просто стабільні. Одного дня Лу втрачає роботу і вирішує спробувати щось нове.

У пошуках заробітку погоджується стати доглядальницею для Вілла Трейнора – багатого молодого чоловіка, який після нещасного випадку став майже повністю паралізованим і втратив бажання жити. Вілл планує припинити своє життя за допомогою евтаназії, але зустріч з Лу стає для нього несподіваною змінною.

Лу починає робити все можливе, щоб розбудити в ньому інтерес до життя – вона організовує багато несподіванок, щоб показати, що немає жодних обмежень для того, щоб просто бути щасливим. Між ними поступово виникають почуття. Та чи змогла Луїза переконати Вілла?!

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Фільм прикував до себе увагу не лише як романтична історія, а й викликав дискусії в іноземній пресі через тему евтаназії і якості життя людей з інвалідністю.

При бюджеті близько 20 мільйонів доларів фільм зібрав значно більше в прокаті, ставши комерційно успішним і популярним серед глядачів мелодрам.